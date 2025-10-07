Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia vota programa 'Recupera-MS' para regularização de dívidas de empresas

A iniciativa contempla também sociedades cooperativas em liquidação

07 outubro 2025 - 09h10Sarah Chaves
Mesa Diretora da Assembleia LegislativaMesa Diretora da Assembleia Legislativa   (Wagner Guimarães)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vota nesta terça-feira (7), um projeto considerado estratégico para a recuperação econômica de empresas em dificuldade no Estado. Trata-se do Projeto de Lei 193/2025, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa Recupera-MS. A proposta será apreciada em segunda discussão durante a sessão ordinária, que tem início às 9h30 e é aberta ao público.

O Recupera-MS tem como objetivo permitir que empresas estabelecidas em Mato Grosso do Sul, que estejam em processo de recuperação judicial, liquidação ou até mesmo com falência decretada, possam regularizar débitos relacionados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e à contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul).

A iniciativa contempla também sociedades cooperativas em liquidação, oferecendo condições específicas para que essas empresas possam quitar suas dívidas junto ao fisco estadual. De acordo com a justificativa do projeto, a medida busca estímulo à regularização fiscal, evitando o colapso de atividades econômicas importantes e incentivando a retomada da atividade produtiva.

Além de favorecer a reestruturação financeira de empresas em crise, o Recupera-MS também visa preservar empregos, gerar segurança jurídica e fomentar um ambiente de negócios mais equilibrado e resiliente no Estado.

Ordem do Dia

Durante a mesma sessão, os deputados devem votar outras 12 propostas, entre elas dois projetos em primeira discussão: um que obriga seguradoras a comunicarem formalmente a recusa de propostas de seguro (PL 160/2025), de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), e outro que inclui o evento “Viva Quebracho” no Calendário Oficial do Estado (PL 222/2025), proposto pelo deputado Renato Câmara (MDB).

Também serão analisados projetos que concedem títulos de cidadania e comendas legislativas, além de declarar de utilidade pública estadual o Clube de Campo Pedra Bonita, sediado em Itaporã (PL 184/2025, de Gerson Claro).

A sessão plenária pode ser acompanhada presencialmente na ALEMS, ou por meio das transmissões ao vivo pelos canais oficiais da Casa: TV ALEMS (canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV), Rádio ALEMS FM 105.5, além das plataformas digitais no Facebook e YouTube.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Política
Conselho tutelar sobrevive com R$ 50 por semana de combustível, denuncia vereadora
O deputado reforçou a necessidade da CPMI aprofundar as investigações sobre o uso de empresas de fachada
Política
Na CPMI do INSS, Beto Pereira pressiona empresário sobre notas fiscais e vida de luxo
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Política
PL da dosimetria e da anistia passa a tramitar junto na Câmara dos Deputados
Eduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%
Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população
Política
Zé Teixeira solicita aparelho de ressonância magnética para fortalecer saúde de Ivinhema
Governador, Riedel, ao lado do vice Barbosinha e secretário Eduardo Rocha
Política
Eleição para 2026 pode gerar retirada conjunta de secretários em MS
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
Política
Em reunião, Lula disse que não tem inimigos; Trump disse que tem
UPA Leblon, em Campo Grande
Cidade
Promotor cobra prefeitura para garantir comida a pacientes e acompanhantes nas UPAs
Reunião aconteceu no último sábado (4), na Capital
Política
PP reúne lideranças em encontro restrito e reforça disputa por vaga ao Senado
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS