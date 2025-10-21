Menu
Menu Busca terça, 21 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia vota projeto da Semana de Conscientização sobre Climatério e Menopausa

O projeto de Neno Razuk propõe ações educativas, exames e apoio integral à saúde da mulher

21 outubro 2025 - 08h52Sarah Chaves
Sessão plenária na ALEMS tem início às 9hSessão plenária na ALEMS tem início às 9h   (Wagner Guimarães)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) vota nesta terça-feira (21) a redação final do Projeto de Lei 42/2025, de autoria do deputado Neno Razuk (PL), que institui a Semana Estadual de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa.

A proposta estabelece diretrizes para humanizar e qualificar o atendimento às mulheres nessa fase da vida, garantindo apoio à saúde física e mental, além de ações como campanhas educativas, capacitação de profissionais, acesso a exames e tratamentos. O projeto retorna ao plenário após receber emendas na fase anterior.

Ordem do Dia

Além da proposta de Neno Razuk, outros 19 projetos estão na pauta. Entre eles, o Projeto de Lei 211/2025, de autoria do Poder Judiciário, que trata da reorganização das serventias notariais e de registros na Comarca de Corumbá.

Também serão apreciadas, em discussão única, diversas propostas de concessão de Títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo, com indicações feitas por vários parlamentares, como Renato Câmara, Pedrossian Neto, Roberto Hashioka, Junior Mochi, Coronel David, Lucas de Lima e Paulo Duarte.

 

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Terreno onde o empreendimento está inscrito -
Saúde
Licitação do Hospital Municipal em Campo Grande segue paralisada há mais de um ano
Secretário Eduardo Rocha
Política
Eduardo Rocha aguarda reunião desta semana para definir pedido de exoneração
Reinaldo Azambuja (PL)
Política
Reinaldo convocará primeira reunião do PL em MS após conclusão da nova sede
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ladário cancela contratos irregulares com escritórios de advocacia após pressão do MPMS
A sessão terá início às 9 horas e pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal
Política
Projeto de atenção à saúde dos homens será votado na Câmara
Divulgação Lula -
Política
É oficial! Guilherme Boulos é novo ministro de Estado no governo Lula
Lula
Política
Lula e Donald Trump devem se reunir na Malásia no domingo
Guilherme Boulos e Lula -
Política
Lula anuncia Boulos como novo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
Geraldo Resente é o presidente atual do PSDB
Política
Tucanos discutem nova direção do PSDB em MS e esperam definição nacional
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas
Política
Em Congresso, Riedel reforça união com municípios para criar políticas públicas

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher é levada para delegacia após deixar filhos sozinhos em casa para trabalhar