Menu
Menu Busca quarta, 08 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia vota projeto que amplia isenção de taxas da Jucems a municípios

A medida garante a gratuidade no fornecimento de certidões e outros serviços

08 outubro 2025 - 08h22Sarah Chaves    atualizado em 08/10/2025 às 08h31
Plenário Deputado Júlio MaiaPlenário Deputado Júlio Maia   (Luciana Nassar/ALEMS)

Durante a sessão ordinária desta quarta-feira (8), os parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) devem deliberar sobre 14 proposições incluídas na Ordem do Dia, com matérias em discussão única, primeira e segunda discussão. A reunião tem início às 9h e é aberta à participação da população.

Entre os destaques da pauta, está o Projeto de Lei 192/2025, de autoria do Poder Executivo, que será apreciado em segunda discussão. A proposta altera a redação da Lei nº 6.338, de 1º de novembro de 2024, e tem como objetivo estender a isenção do pagamento de taxas da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (Jucems) também aos municípios. A medida garante a gratuidade no fornecimento de certidões e outros serviços, promovendo isonomia no tratamento entre os entes federados, em conformidade com os princípios constitucionais.

Além dele, também será votado em segunda discussão o Projeto de Lei 237/2024, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que reconhece pessoas com doença renal crônica como pessoas com deficiência no âmbito estadual.

Em primeira discussão, os parlamentares vão analisar o Projeto de Lei 222/2025, de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), que inclui o evento “Viva Quebracho” no calendário oficial do Estado. A celebração ocorre anualmente em 16 de agosto, no distrito de Vila Quebracho, município de Anaurilândia.

Em discussão única, serão apreciadas onze propostas, sendo nove delas para concessão do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense, e duas para entrega da Comenda do Mérito Legislativo, homenageando personalidades de destaque no Estado.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Pollon e mais dois deputados
Política
Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Pollon e mais dois deputados
O processo segue para análise da ALEMS,
Política
TCE emite parecer favorável às contas do Governo de MS de 2024
Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems)
Política
ALEMS aprova programa fiscal para empresas em falência ou recuperação em MS
Imagem ilustrativa
Política
ALEMS propõe lei para combater bebidas adulteradas com metanol em MS
Veículo do Conselho Tutelar - Foto: Ilustrativa -
Política
Conselho tutelar sobrevive com R$ 50 por semana de combustível, denuncia vereadora
O deputado reforçou a necessidade da CPMI aprofundar as investigações sobre o uso de empresas de fachada
Política
Na CPMI do INSS, Beto Pereira pressiona empresário sobre notas fiscais e vida de luxo
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Política
PL da dosimetria e da anistia passa a tramitar junto na Câmara dos Deputados
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa
Política
Assembleia vota programa 'Recupera-MS' para regularização de dívidas de empresas
Eduardo Riedel e Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Riedel tem 74% de aprovação em Corumbá; Lula apenas 41%
Segundo o parlamentar, a medida atende uma demanda urgente da população
Política
Zé Teixeira solicita aparelho de ressonância magnética para fortalecer saúde de Ivinhema

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel