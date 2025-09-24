Menu
Política

Assembleia vota projeto que atualiza regras sobre transações de dívida ativa

Conflitos que antes eram proibidos de serem transacionados podem passar a serem negociados

24 setembro 2025 - 08h37Sarah Chaves
Fachada da Assembleia Legislativa de MSFachada da Assembleia Legislativa de MS   (Sarah Chaves/JD1)

Na sessão ordinária desta quarta-feira (24), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) terá como destaque da Ordem do Dia a votação, em segunda discussão, do Projeto de Lei Complementar 4/2025, de autoria do Poder Executivo.

A proposta tem como objetivo revogar dispositivo da Lei Complementar nº 303/2022, promovendo uma reorganização e consolidação do ordenamento jurídico estadual relacionado à transação de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa.

A medida busca alinhar a legislação estadual às atualizações trazidas pela Lei nº 6.438, de 30 de junho de 2025, que moderniza as normas anteriores sobre o tema e amplia as possibilidades de negociação de dívidas com o Estado, respeitando critérios de legalidade e eficiência na recuperação de créditos públicos.

O Artigo 29 da Lei Complementar nº 303/2022 trata das situações em que não é permitida a celebração de transações, ou seja, acordos entre o Estado e contribuintes para resolver conflitos envolvendo direitos patrimoniais disponíveis (como débitos fiscais, por exemplo)

Conflitos que antes eram proibidos de serem transacionados (por exemplo, débitos do Simples Nacional, parcelamentos ativos ou recentes, contribuintes considerados devedores contumazes ou fraudadores) poderiam passar a ser negociados.

O inciso I do artigo 29 proíbe nova transação sobre conflitos já transacionados. Com a revogação, poderia haver novas negociações sobre os mesmos débitos. O governo estadual também teria mais liberdade para negociar diretamente com contribuintes.

Ordem do Dia

Os parlamentares votarão outros cinco projetos. Ainda em segunda discussão, será apreciado o Projeto de Lei 127/2025, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD), que propõe a inclusão da “Campanha Fogo Zero” no Calendário Oficial de Eventos do Estado, a ser realizada anualmente em maio com foco na prevenção de incêndios florestais.

Em primeira discussão, está na pauta o Projeto de Lei 163/2024, do deputado Lucas de Lima, que determina a instrução sobre a manobra de Heimlich (desengasgo) durante o pré-natal de gestantes atendidas na rede pública e privada de saúde do Estado.

Discussão única

Projeto de Resolução 25/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), que concede a Comenda do Mérito Legislativo;

Projeto de Lei 154/2025, do deputado Paulo Duarte (PSB), que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Moradores do Jardim Planalto e Adjacentes (AMJPlan), de Ponta Porã;

Projeto de Lei 169/2025, do deputado Lidio Lopes, que denomina um próprio público estadual.

A sessão começa às 9h e é aberta à participação da população.

 

 

