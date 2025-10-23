Menu
Menu Busca quinta, 23 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Assembleia vota proposta que destina impostos de empresas para fundos de proteção social

Caso a destinação seja inferior ao percentual mínimo, a diferença deverá ser complementada, sob pena de suspensão de benefícios fiscais

23 outubro 2025 - 08h36Sarah Chaves, com ALEMS    atualizado em 23/10/2025 às 10h21
Sessão Ordinária da ALEMSSessão Ordinária da ALEMS   (Wagner Guimarães)

Os deputados estaduais devem votar, na manhã desta quinta-feira (23), durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em primeira discussão, o Projeto de Lei Complementar 18/2024, de autoria do deputado Pedrossian Neto (PSD). A proposta estabelece que empresas que recebem benefícios ou incentivos fiscais no Estado passem a destinar entre 0,85% e 1% do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) devido para os Fundos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

O objetivo é fortalecer o financiamento de políticas públicas voltadas à infância, adolescência e à população idosa, sem representar aumento de tributos para as empresas. A medida complementa a Lei Complementar nº 319/2023, ampliando a obrigatoriedade da destinação do imposto para todas as empresas beneficiadas por incentivos fiscais estaduais, e não apenas às participantes do Programa MS-Empreendedor.

Pelo texto, as empresas poderão escolher se destinam o valor ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência (FEINAD/MS) ou ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (FEDPI/MS). Caso a destinação seja inferior ao percentual mínimo, a diferença deverá ser complementada, sob pena de suspensão ou cancelamento dos benefícios fiscais.

Ordem do Dia

De autoria da deputada Gleice Jane (PT), o Projeto de Decreto Legislativo 05/2025, a ser votado em discussão única inicia o processo de registro das línguas indígenas faladas no Estado de Mato Grosso do Sul como patrimônio cultural imaterial. As línguas incluídas no tombamento proposto são: Guarani, Kaiowá, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Guató e Ofayé.

Também está na pauta a redação final do Projeto de Lei Complementar 03/2025, do Poder Executivo. A proposta altera a Lei Complementar 114/2005 para “’ampliar as hipóteses de lotação dos integrantes da carreira de Delegado de Polícia de Classe Especial, diante da necessidade do serviço público”.

Em primeira discussão está pautado o Projeto de Lei 261/2025, do Poder Executivo. A proposta dispõe sobre formas excepcionais de pagamento de créditos tributários relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Os parlamentares devem votar, ainda, o Projeto de Lei 214/2025, que dá denominação “que especifica” ao trecho da Estrada Parque, que compreende a MS-432 entre o entroncamento com a MS-228 (Morro Grande) e o entroncamento com a MS-433 (próximo à Albuquerque), ambos em Corumbá. De autoria do deputado Lucas de Lima (sem partido), a proposta está pautada em discussão única.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Lula estava em agenda internacional
Política
Lula defende uso de moedas locais para comércio Brasil-Indonésia
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimenta o presidente daIndonésia, Prabowo Subianto, durante visita ao país
Política
Lula confirma que disputará eleições de 2026: 'energia de 30 anos'
Edson Giroto
Justiça
Juiz condena Giroto a devolver mais de R$ 10 milhões por enriquecimento ilícito
Câmara Municipal de Campo Grande -
Política
Vereadores votam campanha de saúde dos homens e cota habitacional para agentes de saúde
Deputado estadual Gerson Claro
Política
Gerson afirma que a possibilidade do Senado "é real"
ALEMS
Política
Deputados devem aprovar LOA 2026 até a primeira quinzena de dezembro
MS conquista 23 medalhas no segundo bloco dos Jogos Escolares Brasileiros
Política
MS conquista 23 medalhas no segundo bloco dos Jogos Escolares Brasileiros
Filiação de Ciro Gomes foi transmitida ao vivo
Política
Ciro Gomes assina filiação e deverá presidir o PSDB no Ceará
As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente
Política
Assembleia analisa ampliação das funções dos delegados de polícia
Marcelo Miglioli pode ter que ir à Câmara -
Política
Secretário de Obras pode ter que ir à Câmara explicar buraqueira nas vias da Capital

Mais Lidas

Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Foto: Sarah Chaves
Saúde
Funcionários da Santa Casa denunciam que médicos foram proibidos de conceder atestados
Imagem Ilustrativa
Polícia
Fetiche? Policial chega bêbado em delegacia e obriga presos a fazer s3x0 com ele nas celas