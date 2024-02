Gerson Claro destaca "trabalho pelo respeito" na abertura da 12ª Legislatura

Com a presença do governador Eduardo Riedel na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), os deputados estaduais retornaram oficialmente aos trabalhos com a instalação da 2ª Sessão da 12ª Legislatura, na manhã desta segunda-feira (5), em Campo Grande.

O governador foi o primeiro a usar a palavra e reafirmou o compromisso de contar com os deputados para potencializar ainda mais o Estado com pautas importantes.

"Um ano que não tenho dúvida que promete muito para Mato Grosso do Sul e os senhores e senhoras são protagonistas da discussão e evolução desse Estado. O tom é de cada vez mais potencializar o crescimento", disse.

Além disso, Riedel pontuou que a Alems possui um trabalho importante para as políticas públicas e para qual rumo Mato Grosso do Sul deverá tomar com a aprovação das leis.

"A Alems é a casa que tem as condições de fazer o debate sobre todas essas políticas públicas e a casa que define, em lei, o rumo que o Estado vai tomar. É um caminho muito bem definido para que a gente avance no Mato Grosso do Sul, no diálogo com a Alems para implementar essas políticas públicas".

O presidente da Alems, Gerson Claro, disse que o principal ponto neste ano é fortalecimento com a sociedade e a transparência, frisando que projetos importantes estarão sendo analisados.

"Fortalecemos nossa relação com a sociedade em compromisso com a transparência. Temos projetos ambiciosos para 2024. Vamos no mesmo ritmo, não ter contaminação política nas pautas de interesse do Estado", indagou Gerson.

Tendo eleições previstas para este ano, o presidente da Alems explicou que o trabalho será desafiador, pois partidos e deputados possuem interesses, mas que necessariamente, a casa vai "pautar o trabalho pelo respeito e que isso alimenta a democracia e melhora o trabalho".

Ao fim da solenidade, Gerson Claro solicitou aos parlamentares a indicação das lideranças e membros das Comissões Técnicas.

