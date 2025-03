O projeto do deputado Junior Mochi que institui o Tuiuiú como ave símbolo do Pantanal sul-mato-grossense será votado em primeira discussão durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta quinta-feira (20).

"Com sua imponência e beleza, o Tuiuiú simboliza a riqueza e a diversidade biológica do Pantanal", argumentou o deputado, já que a ave é um dos maiores atrativos turísticos para observadores no Pantanal.

"O Tuiuiú é a maior ave da América do Sul, podendo medir até 1,15 metros de altura e pesar cerca de 10 kg. Parente das cegonhas europeias, o Tuiuiú habita áreas alagadas, margens de rios e lagos, alimentando-se de peixes, moluscos, insetos, répteis e pequenos mamíferos. Sua presença é essencial para o equilíbrio ecológico do Pantanal, desempenhando papel relevante na manutenção das cadeias alimentares locais.

Ordem do Dia

Também em primeira discussão os deputados votarão o Projeto de Lei 176/2024, de autoria dos deputados Gerson Claro (PP) e Paulo Duarte (PSB), que acrescenta dispositivos à Lei no 4.282, de 14 de dezembro de 2012, que estabelece os valores das taxas da Tabela de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

Em segunda discussão será votado o Projeto de Lei 29/2025, de autoria do Tribunal de Contas, que fixa o subsídio mensal dos Conselheiros, dos Conselheiros Substitutos e dos Membros do Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, consoante dispõem os §§ 4º e 5º do art. 80 e § 4º do art. 81, ambos da Constituição Estadual.

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis.

