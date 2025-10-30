Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Associação de moradores poderá gerir manutenção e publicidade em abrigos de ônibus

A medida será discutida e votada na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira

30 outubro 2025 - 08h23Vinícius Santos
Câmara Municipal de Campo Grande - Câmara Municipal de Campo Grande -   (Foto: Divulgação)

A Câmara Municipal de Campo Grande pode votar nesta quinta-feira (30) o Projeto de Lei nº 11.798/25, que propõe o fortalecimento das associações de moradores e organizações comunitárias da Capital. 

A proposta, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, regulamenta a exploração comercial de espaços publicitários em abrigos de paradas de ônibus do transporte coletivo por essas entidades.

De acordo com o texto, as associações ou organizações interessadas poderão firmar termos de cooperação com o Poder Executivo Municipal, com validade de dois anos, para construção, reforma e manutenção dos abrigos. 

Em contrapartida, terão o direito de explorar comercialmente os espaços publicitários desses pontos, desde que mantenham a limpeza, conservação e prestação de contas das receitas obtidas.

A medida busca promover uma gestão compartilhada dos pontos de parada, permitindo que cada bairro adote e melhore seus próprios abrigos, firmando parcerias com empresas privadas para oferecer mais conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo.

Na mesma sessão, os vereadores também analisam, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 11.922/25, que denomina “Praça Leonildo José Oliveira de Souza” a área pública localizada na Rua Aurélio Leonardo de Souza, esquina com as ruas Joaquim Inácio de Souza e Monte das Oliveiras, no Bairro Center Park.

A proposta, de autoria do vereador Marquinhos Trad, presta homenagem a Leonildo José Oliveira de Souza, morador da região por quase 30 anos e conhecido pela atuação comunitária, especialmente pela luta pela implantação da própria praça que agora poderá receber seu nome.

Durante o período da Palavra Livre, o secretário executivo de Juventude de Campo Grande, Paulo Cesar Lands Filho, usará a Tribuna para apresentar o projeto “Cidade da Juventude – Campo Grande Te Chama Pro Futuro”, que busca valorizar a educação e a tecnologia, incentivar o protagonismo jovem, fomentar o cooperativismo e a inovação, além de promover a cultura e a arte. O convite foi feito pelo vereador Wilson Lands.

A sessão ordinária tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube da Casa de Leis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem de uma operação recente da PF
Política
Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado
Governador Eduardo Riedel
Política
Eduardo Riedel se juntará a comitiva de apoio à segurança do Rio de Janeiro
Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa -
Política
Deputados aprovam uso de dinheiro de multas para financiar a CNH Social em MS
Heliomar Klabunde e Hélio Acosta -
Interior
STF determina que Heliomar Klabunde assuma a prefeitura de Paranhos
Deputados Lídio Lopes e Pedrossian Neto -
Política
VÍDEO - "Tem alergia da verdade", dispara Pedrossian ao rebater Lídio sobre crise na Capital
O objetivo é melhorar a integração entre as esferas federal e estadual
Política
Lewandowski e Castro anunciam escritório emergencial contra crime
Zé Teixeira se solidarizou com os produtores rurais e pediu que o governador Eduardo Riedel mantenha a firmeza no combate às ações criminosas
Política
Zé Teixeira critica manipulação de indígenas e pede ação contra invasões em MS
Mortos na Operação Contenção / PMERJ E PCRJ -
Política
Direitos Humanos do governo Lula emite nota sobre megaoperação no Rio: "preocupação"
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Política
Câmara aprova projeto e falsificação de bebidas pode dar até 15 anos de prisão
Foto: Ilustrativa -
Política
Bagagem de até 23 kg volta a não ter custo em voos após aprovação da Câmara

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Gilson foi preso em flagrante pela PM no Jardim Colúmbia
Polícia
Preso por matar garota de programa no Colúmbia, era procurado por feminicídio em MT
Mulher estava com diversos ferimentos
Polícia
Mulher assassinada no Jardim Colúmbia foi atingida por 11 facadas e deixa 5 filhos