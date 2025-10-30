Associação de moradores poderá gerir manutenção e publicidade em abrigos de ônibus

A Câmara Municipal de Campo Grande pode votar nesta quinta-feira (30) o Projeto de Lei nº 11.798/25, que propõe o fortalecimento das associações de moradores e organizações comunitárias da Capital.

A proposta, de autoria do vereador Ronilço Guerreiro, regulamenta a exploração comercial de espaços publicitários em abrigos de paradas de ônibus do transporte coletivo por essas entidades.

De acordo com o texto, as associações ou organizações interessadas poderão firmar termos de cooperação com o Poder Executivo Municipal, com validade de dois anos, para construção, reforma e manutenção dos abrigos.

Em contrapartida, terão o direito de explorar comercialmente os espaços publicitários desses pontos, desde que mantenham a limpeza, conservação e prestação de contas das receitas obtidas.

A medida busca promover uma gestão compartilhada dos pontos de parada, permitindo que cada bairro adote e melhore seus próprios abrigos, firmando parcerias com empresas privadas para oferecer mais conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo.

Na mesma sessão, os vereadores também analisam, em primeira discussão, o Projeto de Lei nº 11.922/25, que denomina “Praça Leonildo José Oliveira de Souza” a área pública localizada na Rua Aurélio Leonardo de Souza, esquina com as ruas Joaquim Inácio de Souza e Monte das Oliveiras, no Bairro Center Park.

A proposta, de autoria do vereador Marquinhos Trad, presta homenagem a Leonildo José Oliveira de Souza, morador da região por quase 30 anos e conhecido pela atuação comunitária, especialmente pela luta pela implantação da própria praça que agora poderá receber seu nome.

Durante o período da Palavra Livre, o secretário executivo de Juventude de Campo Grande, Paulo Cesar Lands Filho, usará a Tribuna para apresentar o projeto “Cidade da Juventude – Campo Grande Te Chama Pro Futuro”, que busca valorizar a educação e a tecnologia, incentivar o protagonismo jovem, fomentar o cooperativismo e a inovação, além de promover a cultura e a arte. O convite foi feito pelo vereador Wilson Lands.

A sessão ordinária tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente na Câmara Municipal ou ao vivo pela TV Câmara (canal 7.3) e pelo YouTube da Casa de Leis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também