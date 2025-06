Caravana Nacional "Glauber Fica" reúne deputados e vereadores na Capital

O deputado federal Glauber Braga (Psol), está em Campo Grande, onde participou na noite de ontem (5), da de um ato político, denominado "Caravana Nacional Glauber Fica", em defesa da democracia e contra o processo de cassação que responde no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.



Glauber Braga contou, na manhã desta sexta-feira (6), em conversa com a imprensa, que irá passar por todos os estados, sendo Mato Grosso do Sul o 16º. "Eu estou ameaçado de um processo de cassação de mandato que pode ser votado no dia 1º de julho no plenário da Câmara. Qual é a justificativa desse processo? A minha reação a um provocador do MBL que por sete vezes me atacou em espaços públicos e que na quinta vez, além de me atacar, atacou minha mãe de maneira covarde, que já estava com Alzheimer avançado e que veio a falecer alguns dias depois. Eu de fato botei ele para fora da Câmara".

O motivo por trás do pedido de cassação, segundo Glauber, seria o enfrentamento em relação ao orçamento secreto. "Eu sou testemunha por conta das mais de 20 denúncias que o mandato fez em relação ao orçamento secreto e uma em específica, que é a motivação desse inquérito e da minha presença, que foi uma manobra que Arthur Lira fez no final do ano passado na Câmara dos Deputados para evitar a discussão nas comissões de autoria dessas emendas. Então, esse é o motivo real", disse sobre perseguição.

No evento realizado no auditório da ACP- Campo Grande, estiveram presentes os vereadores, Jean Ferreira, Luiza Ribeiro e Landmark do PT, a deputada estadual Gleice Jane e o deputado federal Dagoberto Nogueira. Na oportunidade, foi entregue a moção de Visitante Ilustre, aprovado pela Câmara Municipal de Campo Grande.



