Audiência debate atendimento em horário estendido em UBS's

A Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande promove na quarta-feira (20), às 9 horas, audiência pública para debater o atendimento em horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs). No começo de janeiro, oito unidades passaram a funcionar das 7h às 19h, sem intervalos, e o objetivo é fazer uma avaliação desse serviço.

A Comissão é presidida pelo vereador Dr. Loester e tem como vice-presidente Dr. Antônio Cruz. São integrantes ainda os vereadores Fritz, Dr. Lívio e Enfermeira Cida Amaral. Foram convidados representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Conselho Municipal de Saúde, Sindicato dos Médicos de MS, Sindicato dos Odontologistas, Administrativos da área da Saúde, além dos gerentes de cada unidade e representantes dos conselhos locais.

A ideia é fazer uma avaliação do horário estendido, tanto em relação a efetividade, quanto ao atendimento prestado a comunidade e as condições de trabalho dos servidores. O vereador Fritz esclareceu que, na audiência, será discutido se a metodologia da Sesau para escolha das unidades está correspondendo às localidades prioritárias para ampliação das horas de atendimento.

“É preciso respeitar a regionalização com as características de cada localidade, principalmente aquelas onde há muitas famílias que trabalham o dia todo, a exemplo do Los Angeles, que precisariam dessa ampliação até por um horário maior, 22h”, explicou o vereador Fritz.

O horário estendido tem objetivo de garantir oportunidade para que os moradores que trabalham o dia todo possam buscar consultas na unidade mais próxima de sua casa. Ainda, nos dias de exames laboratoriais previamente agendados as unidades abrirão às 6h.

Na primeira etapa, segundo informações da prefeitura, o horário estendido começaria nas UBSFs dos bairros Moreninha, Nova Bahia, Vila Fernanda, Vila Nasser, Santa Carmélia, Jardim Botafogo, Iracy Coelho e Los Angeles, além da UBSF Portal Caiobá que já teve o atendimento ampliado.

Serviço

A audiência será realizada na quarta-feira (20) a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, bairro Jatiúka Park.

