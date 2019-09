Audiência discute impasses em atendimento de unidades de saúde da capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os impasses no atendimento e manutenção das Unidades de Saúde e Hospitais de Campo Grande foram debatidos em Audiência Pública nessa quarta-feira (11), às 9 horas, na Câmara Municipal.

O vereador André Salineiro, autor da proposta, e a vereadora Enfermeira Cida Amaral visitaram periodicamente unidades de saúde, unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais da Capital.

Eles conversaram com pacientes, familiares e profissionais sobre o atendimento, dificuldades e necessidades de melhorias, que foram apontadas no debate com representantes da área da saúde para buscar soluções.

O tema de discussão foi proposto pelo vereador e também presidente da Comissão Permanente de Legislação Participativa da Casa de Leis, e secretariada pela vereadora Enfermeira Cida Amaral, vice-presidente da Comissão, composta ainda pelos vereadores Papy, Cazuza e Dr. Antônio Cruz.

Participaram do debate vários profissionais da saúde, diretores da Santa Casa, Esacheu Nascimento, do Hospital Regional, Márcio Eduardo de Souza, superintendente do Hospital Universitário, Cláudio César da Silva, secretário municipal de Saúde, José Mauro de Pinto Castro Filho, Gerente de Regulação Hospitalar, Cosme Sampaio, promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti, secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian, secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, presidente da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, Maria José Maldonado, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde, presidida por Cleber Tejada de Almeida.

