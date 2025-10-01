Menu
Autor da Lei que criou o Outubro Rosa, Zé Teixeira reforça prevenção ao câncer de mama

Ele relembra ações em parceria com instituições como o Hospital de Amor e a Rede Feminina

01 outubro 2025 - 11h25
Deputado Estadual Zé TeixeiraDeputado Estadual Zé Teixeira   (Divulgação)
O Outubro Rosa passou a integrar oficialmente o calendário de Mato Grosso do Sul com a criação da Lei Estadual nº 4.541/2014, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira, com coautoria da deputada Mara Caseiro e da ex-deputada Dione Hashioka. A norma estabelece ações de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Desde a aprovação da lei, o deputado tem atuado em outras frentes ligadas à saúde da mulher, como a destinação de emendas para hospitais especializados, aquisição de equipamentos e apoio a entidades.

Zé Teixeira destacou que a iniciativa busca ampliar o envolvimento do poder público e da sociedade na prevenção dessas doenças. “O Outubro Rosa é um símbolo de esperança e de responsabilidade. Criamos essa lei para que o poder público, a sociedade civil e os profissionais da saúde se unam em prol da vida das mulheres. A prevenção é o caminho mais eficaz contra o câncer”, afirma.

Ele relembra ações em parceria com instituições como o Hospital de Amor e a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Além do câncer de mama, o projeto também contempla a prevenção ao câncer do colo do útero, por meio da vacinação contra o HPV. “A vacina contra o HPV é uma conquista da ciência, protege contra diversos tipos de câncer e deve ser acessível a todos os jovens. Apoio a ampliação da cobertura vacinal. É uma medida que vai proteger nossas meninas e meninos hoje, evitando sofrimento no futuro”, declara Zé Teixeira.

Pauta na Alems - 

O assunto também foi pautado na sessão desta quarta-feira (1º). O presidente da Casa, deputado Gerson Claro (PP/MS), abriu o debate sobre o tema e ressaltou a importância da conscientização – que eleva e muito as chances de cura. Já a deputada Mara Caseiro (PSDB/MS), que já enfrentou a doença, lembrou de projeto apresentado por ela e pelo deputado Zé Teixeira em 2014 que criou campanha permanente sobre o tema. “Uma iniciativa que tive a honra de propor e construir junto com o deputado Zé Teixeira, tornando oficial essa mobilização em todo o Estado, hoje ela garante campanhas educativas, exames preventivos e reforça a rede de apoio”.

 

