Auxílio emergencial de R$300 é prorrogado até o fim do ano

Priscilla Porangaba, com informações do BNews

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta terça-feira (1º) que o auxílio emergencial será prorrogado até o fim do ano, no valor de R$ 300.

O anúncio foi feito após Bolsonaro se reunir no Palácio da Alvorada com líderes e presidentes de partidos do Centrão.

