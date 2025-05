Avaliação de Riedel: 80% da população aprova o governador

Em pouco mais de dois anos de gestão, o governador Eduardo Riedel alcançou aprovação massiva da população, é o que indica o levantamento divulgado nesta segunda-feira (26), pelo Instituto Ranking de Pesquisa.



Foram feitas 3.000 entrevistas em 30 municípios do estado entre os dias 19 e 25 maio de 2025 e 80% dessas pessoas ouvidas alegaram que aprova o governo Riedel, enquanto 16% desaprovam e 4% não soube responder.

Entre apoiadores, 60% classificaram a gestão como bom/ótimo. Já 19% acham que o governo é regular e 15% responderam ruim/péssimo. Não responderam 6% dos 3 mil entrevistados.



Alinhado a aprovação necessária para conseguir uma reeleição, Riedel também teve 30.20% das intenções de votos da pesquisa espontânea, ficando na liderança de outros nomes como Reinaldo Azambuja, Tereza Cristina e André Puccinelli, ou seja, o nome dele foi mencionado pelos entrevistados, sem que fosse indicado.

A pesquisa possui um intervalo de confiança de 95% e margem de erro máxima de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

