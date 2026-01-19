Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS

A disseminação de desinformação impulsionada pelo uso da inteligência artificial é apontada como um dos maiores desafios do pleito eleitoral de 2026. O alerta é do promotor de Justiça Moisés Casarotto, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Ele reforça a necessidade de atenção redobrada por parte da população, especialmente em conteúdos recebidos por aplicativos de mensagens e redes sociais. “A população tem que se conscientizar de que nem tudo o que chega no WhatsApp ou em outro tipo de mensagem é verdadeiro. Então, qual é a principal orientação? É checar em órgãos de imprensa tradicionais, que possuem jornalistas, que têm pessoas confirmando as informações. Então, primeira coisa importante é checar nos veículos de imprensa que você já conhece há anos e que estão trabalhando para informar a sociedade”, orienta Moisés Casarotto.

O promotor também reforça que conteúdos duvidosos não devem ser compartilhados e que situações mais graves precisam ser comunicadas às autoridades competentes.

“Depois, se verificar que a informação não é verdadeira ou duvidosa, não passar adiante, não replicar essa informação se tiver qualquer tipo de dúvida. E realmente, se for uma coisa grave, comunicar às autoridades”, alerta.

O ano de 2026 será marcado pelas eleições gerais, que vão definir os novos integrantes do Legislativo estadual e federal, além dos governadores e do presidente da República. Diante desse cenário, o MPMS, por meio de seu Núcleo Eleitoral, intensifica a atuação no combate à desinformação, considerada um dos principais desafios observados nas últimas eleições em diversos países.

Atenção aos prazos eleitorais

O calendário eleitoral exige atenção imediata tanto dos eleitores quanto daqueles que pretendem disputar cargos públicos. Entre os principais prazos estão:

- 4 de abril: prazo final para filiação partidária e para a desincompatibilização (afastamento) de ocupantes de alguns cargos públicos que desejam concorrer, conforme a Lei Complementar nº 64/90.

- 8 de maio: data limite para regularização do título de eleitor junto à Justiça Eleitoral.

Somente em Mato Grosso do Sul, mais de 80 mil títulos eleitorais foram cancelados recentemente por ausência em três votações consecutivas sem justificativa.

Regras da pré-campanha

O coordenador do Núcleo Eleitoral do MPMS esclarece que, no atual período de pré-campanha, é proibido o pedido explícito de votos. Essa conduta só passa a ser permitida a partir de 15 de agosto, após o registro oficial das candidaturas. O descumprimento da legislação eleitoral pode resultar em multas e outras sanções.

Orientações ao eleitor

Além de acompanhar as propostas dos pré-candidatos, o primeiro passo para o exercício do direito ao voto é verificar a regularidade do título eleitoral. Qualquer alteração ou regularização deve ser feita até 8 de maio de 2026.

O promotor Moisés Casarotto reforça que o número de cancelamentos no estado é elevado e recomenda que os eleitores não deixem para a última hora. A consulta pode ser feita pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) ou pelo aplicativo e-Título.

“O principal é a regularidade com a Justiça Eleitoral. Tem que ficar atento se o título está regular. Se não estiver, tem até dia 8 de maio também para fazer a regularização do título”, explica.

Serviço

Denúncias relacionadas a irregularidades eleitorais podem ser feitas diretamente nas Promotorias de Justiça de cada município ou por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

