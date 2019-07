“Aviação é pauta prioritária e MS está incluso”, diz secretário nacional

O secretário nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Saggioro Glanzmann, afirmou nesta quinta-feira (18), durante a assinatura da ordem de serviço do Aeroporto Internacional de Campo Grande, que a aviação é uma das prioridades do Governo Federal na qual Mato Grosso do Sul está incluso.

“Temos um estratégia de infraestrutura, aqui está defasado e precisa acompanhar o crescimento, além de que, temos que ter operações, cargas com movimento econômico, passageiros, aviões. Com a abertura de capital estrangeiro aprovado, pode ser inserido em nossas empresas áreas brasileiras, temos empresas aérea querendo voar no Brasil e o MS tem tudo para se tornar um ponto de encontro pra economia”, destacou Ronei.



Para o presidente da Infraero, Brigadeiro do Ar Hélio Paes de Barros, que também participou da solenidade, o projeto trata-se de um“investimento inteligente. “Vamos levar a frente e vamos apoiar o estado no que precisarem, é um investimento inteligente, temos que tratar bem os usuários e acredito em alavancacao de vários municípios aqui", destacou.



O diretor de Operações e Serviços Técnicos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), André Luiz Fonseca e Silva, apresentou como serão as melhorias. “Não podemos investir em algo que não será usado, porém não podemos deixar de investir na necessidade do aeroporto, vamos adequar às vias de acesso, construir central de utilidade, ampliar terminais de passageiros”, explicou.



Em seu discurso, o governador Reinaldo Azambuja agradeceu o ex-ministro Carlos Marun, pelo empenho na garantia dos recursos para a obra. “É um ganho do estado em todos os aspectos econômicos e logísticos, é um dia histórico, aumentando a competitividade do aeroporto", disse.



Representando o prefeito Marquinhos Trad, o secretário de governo, Antônio Lacerda destacou é que preciso “ir mais longe”. “Precisamos voar, acompanhar o crescimento da cidade, precisamos do aeroporto", concluiu.



Obra



Com investimentos na ordem de R$ 39,9 milhões, o escopo da obra contempla a elaboração dos projetos básicos e executivos; a reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros; a construção de nova Central de Utilidades, Central de Gás e Reservatórios; além da adequação das vias de acesso ao aeroporto.



O prazo para a execução dos serviços é de 18 meses a partir da assinatura do contrato. Ao fim das obras, o terminal de passageiros estará 65% maior, passando de 6.185 m² para 10.027 m²; a sala de embarque passará de 480 m² para 1.740 m²; e o saguão de 1.508 m² para 2.916 m². A capacidade do terminal passará dos atuais 2,5 milhões de passageiros por ano para 4,5 milhões. A climatização do terminal será modernizada, assim como os sanitários. Além disso, o terminal contará com projetos de sustentabilidade através do reaproveitamento da água da chuva e do sistema de climatização.

Deixe seu Comentário

Leia Também