Ayache diz que PSB não lançará candidato a prefeito da capital

O presidente regional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Ricardo Ayache, afirmou nesta quinta-feira (6) que a legenda não lançará candidatura própria para prefeitura de Campo Grande, nas eleições deste ano.

Durante evento esportivo nesta manhã, Ayache acrescentou que existem bons nomes em outros partidos para a disputa. O presidente regional do PSB não quis adiantar qual nome ou partido deve apoiar. “Temos afinidade com outros partidos e estamos estudando”, disse.

Alguns partidos já sinalizaram pré-candidatos a prefeitura da capital, como o PSC, com o empresário Paulo Matos, o Solidariedade que poderá vir com o ex-secretário de Reinaldo Azambuja, Marcelo Miglioli, o partido Novo, com Guto Scarpani, o PT, com o deputado Pedro Kemp, o PSL com o também deputado estadual Capitão Contar, além do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, que tentará sua reeleição.

