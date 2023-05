Azambuja diz que já estuda alianças para as eleições de 2024

O ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse nesta segunda-feira (15) que já está trabalhando para formar alianças dentro da política sul-mato-grossense para as eleições municipais de 2024, apontando proximade do PSDB com o MDB.

“Partidos aliados que ajudaram na eleição do Eduardo [Riedel], que estiveram conosco, alguns que não estiveram conosco e já fomos aliados no passado, mas estamos tentando recompor uma aliança para as eleições municipais, tanto para 2024 quanto para [as eleições gerais] de 2026”, disse Azambuja.

Atual presidente do PSDB em Mato Grosso do Sul, Reinaldo explicou que “política é a arte de conversar”, e estará dialogando com outras siglas para garantir apoio e parcerias durante as eleições do próximo ano.

“A pedido do governador Eduardo, estou conversando com os aliados que ajudaram na eleição dele e também com alguns partidos que não estiveram conosco nas eleições de 2022”, comentou.

O ex-governador ressaltou que, apesar da vontade de parcerias, as alianças dependem das vontades e necessidade de cada município.

Reinaldo conversou com a imprensa após uma breve participação na reunião que ocorreu na manhã de hoje na governadoria, onde a ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e o governador Eduardo Riedel se reuniram com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, para discutir obras na Capital.

