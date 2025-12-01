Azambuja lidera disputa ao Senado em MS, aponta pesquisa

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL), aparece à frente na disputa pelo Senado em 2026, de acordo com pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (1º). No próximo ano, dois terços das cadeiras da Casa estarão em renovação, o que significa que cada estado elegerá dois senadores.

O levantamento testou dois cenários. No primeiro, Azambuja lidera com 31% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), com 18%, e o senador Nelsinho Trad (PSD), que marca 16%. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), registra 12%, enquanto a senadora Soraya Thronicke (Podemos) soma 9%.

No segundo cenário analisado, Azambuja amplia a vantagem e vai a 33%. Contar e Trad empatam, ambos com 18%. Soraya Thronicke aparece com 10%, e o deputado federal Vander Loubet (PT) obtém 6%.

A pesquisa realizou 1.200 entrevistas entre os dias 27 e 28 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

