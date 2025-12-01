Menu
Menu Busca segunda, 01 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Azambuja lidera disputa ao Senado em MS, aponta pesquisa

O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 27 e 28 de novembro e aponta vantagem do ex-governador em ambos os cenários

01 dezembro 2025 - 09h22Sarah Chaves
Ex-governador, Reinaldo Azambuja - Ex-governador, Reinaldo Azambuja -   (Foto: Redes Sociais)

O ex-governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL), aparece à frente na disputa pelo Senado em 2026, de acordo com pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (1º). No próximo ano, dois terços das cadeiras da Casa estarão em renovação, o que significa que cada estado elegerá dois senadores.

O levantamento testou dois cenários. No primeiro, Azambuja lidera com 31% das intenções de voto. Em seguida, aparecem o ex-deputado estadual Capitão Contar (PL), com 18%, e o senador Nelsinho Trad (PSD), que marca 16%. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), registra 12%, enquanto a senadora Soraya Thronicke (Podemos) soma 9%.

No segundo cenário analisado, Azambuja amplia a vantagem e vai a 33%. Contar e Trad empatam, ambos com 18%. Soraya Thronicke aparece com 10%, e o deputado federal Vander Loubet (PT) obtém 6%.

A pesquisa realizou 1.200 entrevistas entre os dias 27 e 28 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O critério de julgamento será o de menor contraprestação pública máxima.
Política
PPP do Hospital Regional atrai cinco propostas e avança para fase decisiva
Governador Eduardo Riedel (PP)
Política
Riedel lidera todos os cenários e aparece favorito à reeleição em 2026
Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
O presidente da Câmara, Hugo Motta
Política
Relator apresentará parecer da PEC da Segurança Pública na terça-feira (2)
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Adriane Lopes é alvo de ação por nomear advogados comissionados na Agetran
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Justiça
Jovem Pan é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por ataques ao sistema eleitoral
FOTO DESTAQUE
Política
Sejusp apresenta Plano Estratégico 2025/2030 para segurança em MS
Zé Teixeira reivindica máquinas, veículos e obras para comunidades do interior de MS
Política
Zé Teixeira reivindica máquinas, veículos e obras para comunidades do interior de MS
O presidente da Câmara, vereador Papy, enfatizou que o PPA terá impacto direto no orçamento municipal
Política
Câmara aprova PPA 2026 - 2029 com número recorde de emendas
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
'Cursos técnicos são essenciais', diz Câmara de Deodápolis sobre gasto de R$ 463 mil em diárias

Mais Lidas

Peugeout bateu com violência na mureta
Trânsito
AGORA: Passageiro de carro morre em acidente com mureta na Avenida Gunter Hans
O caso aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem é baleado próximo ao 'lixão' de Campo Grande
Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
O crime aconteceu nas primeiras horas de hoje
Polícia
Jovem é assassinado a tiros no Caiobá