Azambuja recebe Medalha de Condecoração de Comitiva Paraguaia

Na tarde desta quinta-feira (20), a Comitiva Paraguaia realizou uma cerimônia de Condecoração, em Campo Grande. O evento foi uma celebração da Ordem Nacional do Mérito, no grau de Comendador, uma homenagem ao ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja. Como convidado, o atual governador Eduardo Riedel esteve presente na cerimônia, realizada no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes.

Durante cerimônia, o Cônsul-geral do Paraguai, Ricardo Caballero Aquino, destacou sobre o que simboliza a homenagem ao ex-governador. "O Paraguai tinha que reconhecer a parceria com o Mato Grosso do Sul. Temos que trabalhar como vizinhos, e é nesse sentido então que reconhecemos aqui os feitos do Azambuja quando governador, algo que foi importante para nós. É um reconhecimento de amigo, irmão e realmente uma homenagem, sem jogo político. Fomos muito favorecidos pelo Brasil, assim como o Brasil foi favorecido com nós nessa integração", disse.

Na oportunidade, o Embaixador Plenipotenciário da República do Paraguai perante o governo da República Federativa do Brasil, Juan Ángel Delgadillo, também fez uma saudação ao ex-governador. "A trajetória de Azambuja ficou marcada pelo desempenho de importantes cargos, como governador do Estado por dois mandatos. A sua gestão promoveu como ímpeto e integração de nosso povo, contemplada não apenas como a realidade geográfica, mas por um verdadeiro sentimento da mensagem fraterna do povo paraguaio", ressaltou.

"Em todo o tempo, o ex-governador, atuou fluindo contato com a comunidade do Paraguaia, inclusive ele ainda teve períodos difíceis, insetos para todos, como foi a recente pandemia do vírus da covid-19. Graças a iniciativa sanitária desenvolvidas pelo seu governo brasileiro, da mesma forma as obras da infraestrutura. Hoje justifica intensamente e faz merecedor da homenagem", acrescentou ele.

Grato com a honraria, Reinaldo Azambuja afirmou que a homenagem é para todo o MS. "Fico muito orgulhoso porque enquanto estive como governador, sempre prezei pela integração Brasil x Paraguai e nós estamos sempre de portas abertas para recebermos vocês. Espero não decepcionar ao receber essa honraria, porque essa homenagem, na verdade, não é só minha, mas de todo o Mato Grosso do Sul", salientou.

Convidado para prestigiar o evento, o governador Eduardo Riedel se mostrou satisfeito com a parceria do Estado e o país vizinho, traçados lá trás. "Isso representa a construção, literalmente, de uma ponte entre nós. Pontes que se concretizam lá na Rota Bioceânica, mas acima de tudo da valorização, da cultura, do reconhecimento da irmandade, da importância da Excelência do Paraguai, na nossa região como um todo, que carregamos, da nossa música, da nossa culinária, da nossa aproximação. E mais do que nunca, eu tenho dito que o Paraguai está se tornando um grande parceiro estratégico para o Mato Grosso do Sul", declarou ele.

No início do mês de julho, Riedel esteve com comitiva Sul-mato-grossense no Paraguai, onde se encontrou com o presidente eleito, Santiago Peña, para tratar de assuntos de relação entre o MS e o país vizinho.

