Bancada de MS empenha R$ 282 milhões, mas execução divide deputados

Conforme os dados do Portal da Transparência, com última atualização em 5 de janeiro, os deputados federais de Mato Grosso do Sul empenharam, em 2025, um total de R$ 282,13 milhões em emendas parlamentares. Desse montante, R$ 234,32 milhões já foram pagos, indicando que cerca de 83% dos recursos empenhados tiveram execução financeira até o momento.

A maior parte das emendas foi destinada às áreas de saúde, transferências especiais, assistência social e educação, com recursos de abrangência estadual, múltipla ou direcionados a municípios específicos.

Entre os parlamentares, Geraldo Resende (PSDB) foi o que mais empenhou recursos, com R$ 42,1 milhões, seguido por Rodolfo Nogueira (PL), com R$ 37,28 milhões. Já em termos de execução, os deputados que chegaram mais perto de pagar 100% das emendas empenhadas foram Rodolfo Nogueira, que liquidou cerca de 98% do total, e Luiz Ovando (PP), com aproximadamente 97,8% de pagamento.

Na outra ponta, Vander Loubet (PT) e Camila Jara (PT) apresentaram as menores proporções de emendas executadas pelo Governo Federal, ficando mais distantes da execução integral dos valores empenhados. Confira:



Beto Pereira

Em 2025, as emendas do deputado federal Beto Pereira somaram R$ 37,6 milhões empenhados, dos quais R$ 35,3 milhões foram pagos. A maior parte foi para a saúde, somando R$ 18,3 milhões pagos, destinados principalmente ao custeio da atenção primária e especializada, com recursos de abrangência múltipla, além de R$ 314,2 mil para estruturação da saúde em Tacuru.



Luiz Ovando

As emendas do deputado Dr. Luiz Ovando somaram R$ 37,27 milhões empenhados, com R$ 36,43 milhões pagos. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, com R$ 18,6 milhões pagos, incluindo R$ 10,35 milhões para atenção primária (destinação múltipla) e R$ 4,95 milhões para atenção especializada em Campo Grande, além de outros valores de abrangência estadual. As transferências especiais receberam R$ 14,37 milhões pagos.

Camila Jara

Com base nas emendas de 2025 da deputada Camila Jara, o total empenhado soma R$ 27,7 milhões, dos quais R$ 20,05 milhões foram pagos. A maior parte dos recursos quitados foi para a saúde, com R$ 17,6 milhões, destinados ao custeio da atenção primária e especializada, com aplicação de abrangência estadual. Também houve R$ 1,3 milhão pagos para assistência social em Campo Grande e R$ 1 milhão para educação profissional em Mato Grosso do Sul.



Vander Loubet

O total empenhado do deputado Vander Loubet chega a R$ 25,76 milhões, dos quais R$ 16,48 milhões foram pagos. O maior volume quitado foi para a saúde, com R$ 13,13 milhões destinados ao custeio da atenção primária (destinação múltipla). Também houve repasses pagos para cultura em Bonito (R$ 1,6 milhão), transferências especiais para Glória de Dourados (R$ 1,09 milhão) e educação superior em Mato Grosso do Sul (R$ 650 mil).

Geraldo Resende

Com base nas emendas de 2025 do deputado Geraldo Resende, o total empenhado alcançou R$ 42,1 milhões, com R$ 25,3 milhões pagos. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, somando cerca de R$ 16,9 milhões pagos, principalmente para a estruturação da atenção primária e especializada em Mato Grosso do Sul. Também houve repasses para direitos da pessoa idosa (R$ 3 milhões pagos), transferências especiais (R$ 3,07 milhões), educação (R$ 538 mil) e segurança pública (R$ 500 mil).



Marcos Pollon

O deputado Marcos Pollon, empenhou R$ 37,14 milhões, com R$ 29,71 milhões pagos. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, com R$ 17,19 milhões pagos, sobretudo para atenção primária (R$ 11,29 milhões) e atenção especializada (R$ 5,16 milhões), com destinação múltipla. As transferências especiais somaram R$ 12,51 milhões pagos. Houve ainda repasses à defesa nacional em Mato Grosso do Sul, com valor pago residual

Rodolfo Nogueira

O total empenhado por Rodolfo Nogueira soma R$ 37,28 milhões, dos quais R$ 36,52 milhões foram pagos. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, com R$ 18,06 milhões pagos, principalmente para a atenção primária (R$ 9,15 milhões) e atenção especializada (R$ 8,78 milhões), com destinação múltipla. As transferências especiais somaram R$ 16,96 milhões pagos, sendo R$ 11,02 milhões para Mato Grosso do Sul e o restante de abrangência múltipla. Houve ainda R$ 1,5 milhão pagos para assistência social (SUAS)



Dagoberto Nogueira

Já Dagoberto Nogueira, empenhou R$ 37,28 milhões, dos quais R$ 34,53 milhões foram pagos. A maior parte dos recursos foi destinada à saúde, com R$ 20,04 milhões pagos, sendo R$ 12,13 milhões para atenção primária e R$ 7,9 milhões para atenção especializada, ambos com destinação múltipla. As transferências especiais somaram R$ 14,49 milhões pagos. Já a segurança pública, em Mato Grosso do Sul, teve R$ 500 mil empenhados, ainda sem pagamento.



