Bancada de proteção dos animais quer diminuir custo da ração

A bancada de proteção animal da Câmara dos Deputados está com planos de entregar, ainda neste ano, um projeto que irá diminuir os impostos sobre ração dos animais. As informações são da TV Cultura.

Atualmente, as rações para animais têm a mesma tributação que as bebidas alcoólicas, que segundo a Associação Brasileira da Industria de Produtos para Animais de Estimação, podem chegar até 50% do valor final do produto.

Para o deputado Marcelo Queiroz (PP-RJ), o projeto é essencial para garantir que ONGs, protetores e famílias tenham facilidade no acesso às rações.

“O preço, que de certa forma é abusivo, principalmente quando se fala de pet. Não estamos falando de animais de produção. Quem compra ração para pet, tem como objetivo cuidar do bichinho da família. Algo parecido com uma cesta básica, pois é uma coisa essencial, como comida, medicamentos e livros”, comentou.

