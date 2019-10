Bancada federal discute investimentos para setor público do MS

Durante reunião que ocorreu no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD), nesta quarta-feira (2), os parlamentares da bancada de Mato Grosso do Sul reuniram-se com representes de entidades e órgãos públicos que apresentaram suas demandas por recursos de emendas orçamentárias a serem apresentadas ao Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2020.

A Defensoria Pública, Exército, órgãos de segurança pública (PRF, Polícia Civil, PM), Bombeiros, entidades educacionais (UFMS, UEMS e IFMS) e o Hospital Hospital Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS, encaminharam propostas para convencer a bancada de que suas solicitações são essenciais para melhorar o atendimento à população do Estado.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) ponderou que a primeira fase para o funcionamento do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron), está praticamente entregue.

Simone ressaltou a importância do Sisfron e lembrou que a infraestrutura já existente em MS vai servir também a outras localidades. Ela lamentou que inicialmente o projeto seria concluído em todo o Brasil em 10 anos e que com os cortes orçamentários o prazo passou para 25 anos.

Para 2020, o Exército solicitou emenda de bancada de R$ 24 milhões e mais R$ 22 milhões de emenda da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, presidida pela senadora Simone Tebet, para complementar a primeira fase do Sisfron em MS.

Pouco antes do início da reunião, o coordenador da bancada, senador Nelsinho Trad (PSD), disse que os deputados e senadores iriam ouvir as demandas, analisar e tentar chegar a consensos sobre os projetos que melhor vão atender ao Estado. Nelsinho adiantou que alguns projetos já têm consenso, como a garantia de verbas para a Rota Bioceânica e o Sisfron, por exemplo.

Na reunião esteve presente, os deputados Vander Loubet (PT), Dagoberto Nogueira (PDT), Rose Modesto (PSDB), Fábio Trad (PSD), Beto Pereira (PSDB), Dr. Luiz Ovando (PSL) e Tio Trutis (PSL), e os três senadores, Nelsinho, Simone e Soraya Thronicke (PSL).

Deixe seu Comentário

Leia Também