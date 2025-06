Bandeirantes tem candidaturas do MDB, DC e PSD para eleição suplementar

O prazo final para o registro de candidaturas para os cargos de prefeito e vice em Bandeirantes termina nesta segunda-feira (9), conforme o cronograma da eleição suplementar divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral de MS, e três nomes já foram registrados.

Celso Abrantes (PSD), que havia ficado em segundo lugar nas eleições de outubro de 2024 se registrou com Marinho Serpa como vice, além dele, registraram candidatura Tatiane Miyasato (MDB), com Elaine Montagna (MDB) de vice e Flávio Paiva (DC) e Marcelo Severo (AGIR) como vice.

Com as votações marcadas para o domingo (6/7), a diplomação deve ocorrer no dia 29 do mesmo mês e até 1º de agosto o novo prefeito de Bandeirantes será empossado e conhecido. A prestação de contas junto ao Tribunal Regional Eleitoral deve ser feita até 7 de julho, com risco de sofrer penalidades.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também