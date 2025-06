Bandeirantes tem três pré-candidatos declarados para eleição suplementar

Três pré-candidatos já se apresentaram para concorrer as eleições suplementares para o cargo de prefeito em Bandeirantes no dia 6 de julho. Entre eles o prefeito em exercício, Marcelo Abdo (PP), e os candidatos que disputaram em 2024, Celso Abrantes (PSD) e Gustavo Sprotte (Novo), que ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugar, atrás de Álvaro Urt (PSDB), que foi impugnado.



Marcelo Abdo, que foi eleito vereador pelo PP, assumiu o Executivo por ser escolhido presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes. Com isso, seu ex-colega de partido, que havia concorrido à prefeitura, trocou de partido para disputar a vaga de prefeito pelo Novo.

Para a reportagem, Abdo disse estar preparado e que passou os primeiros meses do ano conhecendo a prefeitura. “Assumi sem transição, sem saber realmente o que estava acontecendo. A gente pegou a cidade totalmente abandonada, sem nada funcionando, o único contrato que tinha em funcionamento era dos médicos, mais nada. Sem medicação, sem ambulância, sem transporte escolar, sem nada, nós tivemos que organizar tudo isso”, apontou. “Esses primeiros meses, para mim, realmente foram um período de transição, de conhecer a prefeitura, de conhecer como é que estava a máquina, para começarmos a desenvolver um trabalho. Estou preparado”.



Já Gustavo Sprotte, apesar de especulações, sobre possível impugnação pelo fato de ter se filiado ao Novo em menos de seis meses do pleito, o pré-candidato descartou por se tratar de eleições suplementares, cujas datas são imprevisíveis. Através das redes sociais, Celso Abrantes, segundo colocado em 2024, já adiantou que irá concorrer. “Já deixo dito que sou pré-candidato a prefeito de Bandeirantes mais uma vez. As coisas têm que melhorar, não pode ficar do jeito que está”.



Eleições imediatas

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador Carlos Eduardo Contar, assinou ne sexta-feira (30) a Resolução TRE-MS nº 862, que estabelece o dia 6 de julho próximo como data da eleição suplementar.



