Barbosinha celebra conquista de investimento para Dourados e região

O deputado estadual Barbosinha comemorou a decisão do Programa Governo Presente de investir R$200 milhões em obras viárias e no Hospital Regional em Dourados e região.

Barbosinha acompanhou de perto a reunião com os 17 prefeitos durante os dias que o programa passou na cidade de Dourados. “Durante estes três dias acompanhei as agendas dos gestores municipais que trouxeram suas reivindicações e as demandas para suas cidades”, relatou.

Entre os pedidos do parlamentar estão, a conclusão rápida da 1ª fase Hospital Regional de Dourados e garantia de recursos para a 2ª, recapeamento e revitalização de 83 km das linhas de ônibus, duplicação de trechos da Avenida Coronel Ponciano, melhorias no cruzamento que dá acesso à BR-163 (trevo do DOF), entre outras obras que a cidade necessita.

O deputado também afirmou sua confiança no futuro do estado. “Saio confiante de que o governo dá um passo importante, principalmente na nossa Dourados que tanto necessita de obras estruturantes. É uma pauta pioneira que o Governo tem feito em todo o Mato Grosso do Sul e quem ouve seus prefeitos, vices, vereadores e até as demandas dos deputados estaduais tem mais chance de acertar e fazer investimentos sensatos e necessários a cada localidade”, disse.

Barbosinha também avaliou a necessidade desses eventos para o crescimento da região. “Somos o maior município do interior do Estado e precisamos voltar a ser um polo de desenvolvimento da nossa região. Esta é a oportunidade de retomarmos todo protagonismo de Dourados”, concluiu.

