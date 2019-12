Barbosinha define liderança do atual governo como 'ponte para diálogo'

Jônathas Padilha, com informações da assessoria

O deputado estadual Barbosinha (DEM) definiu as ações realizadas pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no ano de 2019 como importantes para realizar os projetos do Governo e comemorou o encerramento de um ano de encaminhamento de audiências públicas importantes.

Ao fazer um balanço da atuação do parlamentar neste ano, o deputado disse que “Liderança impõe o ônus da função – você tem que estar na linha de frente dos projetos do governo, mas também traz o bônus – quando vemos o resultado de alguns embates que resultam em reformas estruturantes”, definiu.

Barbosinha conceituou o papel do líder é o de “construir pontes entre o Governo e o Legislativo, levar o pensamento da maioria dos parlamentares dentro da casa para o Governo e ajudar a construir um projeto que seja compatível com interesses sociais”.

O deputado citou a ocorrência de audiências importantes, da qual Barbosinha é vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, que investiga a concessionária por disparidade nas cobranças.

O parlamentar concluiu afirmando que a liderança do Governo foi uma excelente experiência para conduzir um debate de forma ética e responsável. “assumindo posicionamentos muitas vezes impopulares, mas levando em conta o sentimento de que a Assembleia Legislativa é o agente indutor das manifestações democráticas para produzir leis e instrumentos de melhoria na vida das pessoas” finalizou.

