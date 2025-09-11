Menu
Política

Barbosinha destaca que prioridade agora é filiação de Azambuja

O vice-governador foi escolhido para articular uma reunião do PSD com o atual governador de MS

11 setembro 2025 - 18h40Taynara Menezes e Sarah Chaves
Barbosinha se reuniu com Riedel nesta quinta-feiraBarbosinha se reuniu com Riedel nesta quinta-feira   (Foto: Assembleia Legislativa)

Escalado para articular uma reunião do Partido Social Democrático (PSD) com o governador Eduardo Riedel,  o vice-governador Barbosinha (PSD) enfatizou que a prioridade agora é a filiação o ex-chefe de Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). 

“Neste momento, a nossa concentração está voltada para a filiação de Reinaldo. Depois desse passo, teremos uma reunião com a cúpula do PSD para fortalecer a estrutura e alinhar a caminhada com o governador Riedel”, afirmou Barbosinha.

Ao JD1, Barbosinha reafirmou a posição do partido sobre a manutenção da vaga ao Senado, um ponto crucial para a legenda nas eleições de 2026.

O vice ainda esclareceu que o objetivo da sigla é manter sua representatividade nas eleições, tanto no Senado quanto nas chapas estaduais e federais.

"O partido quer manter suas posições, e, se possível, ampliar aquilo que já conquistamos. Nossa meta é ter uma chapa completa, com candidatos ao Senado, à Câmara Federal, à Assembleia Legislativa e até mesmo ao cargo de vice-governador", destacou.

