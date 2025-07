Bernal diz que pode ser candidato com "apoio do povo"

Absolvido das acusações de improbidade administrativa e vítima de um esquema de cassação, o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, falou, em entrevista no programa ‘A Banca’ da Rede Top, que não “cumpriu seu papel por completo”.



“E se a população disser, Alcides Bernal, saia candidato, eu serei candidato. E com a vontade popular respeitada, nós vamos ganhar a eleição para tirar essa casta que está aí tomando conta do nosso governo, do nosso dia a dia. Não sou contra o Riedel, não sou contra a Reinaldo, não sou contra ninguém. Eu sou a favor do Mato Grosso do Sul e a favor da população”, afirmou.

Alcides Bernal está elegível, enquanto em decisão deste ano, a Justiça de Campo Grande condenou 11 pessoas por envolvimento em um esquema de corrupção que resultou em sua cassação.

