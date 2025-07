Bernal irá consultar Tereza Cristina sobre o espaço no PP visando 2026

O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP), cassado em 2014 e absolvido após ter sido constatado um esquema entre políticos e empresários para sua cassação, sonda o cenário para programar possível candidatura em cago proporcional, mas para isso precisa do aval da liderança regional do PP, regido pela senadora Tereza Cristina, com quem pretende conversa nesta semana, conforme revelou para a reportagem.

Em 2024 o ex-prefeito já estava elegível mas não houve acordo para que seu nome fosse lançado a candidatura. Agora, ele que já foi uma das lideranças do PP, conversa com o presidente nacional do partido e analisa apoio.

Segundo Bernal, ele tem recebido palavra de incentivo do senador Ciro Nogueira, mas questionado, apontou que não há cargo específico na conjectura. “Não, falamos sobre cargos, mas é lógico que é para um cargo na proporcional, pode ser estadual, pode ser federal. Eu sou um bom soldado do partido e, acima de tudo, da boa política. Então, o que eu quero conversar com a senadora é para ver se ela de repente tem interesse ou não, porque ela é a presidente e temos que respeitar a decisão do partido e dela”.

Ainda de acordo com Bernal, isso só acontecerá se houver receptividade da população, o que deve ser revelado através de pesquisas. “Estou muito feliz pela resposta positiva que eu estou recebendo das pessoas que me ligam de toda Campo Grande e até de alguns municípios,”.

A conversa entre Bernal e Tereza Cristina pode acontecer nesta semana. O ex-prefeito apontou a força do partido e a representação construída pela senadora no Estado. “Tem o esforço, o prestígio, a credibilidade então eu tenho que conversar com ela para ver se eu tenho espaço dentro do PP”, concluiu.

