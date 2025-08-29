Beto Pereira anuncia investimentos em áreas prioritárias em Dourados

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) esteve em Dourados nesta sexta-feira (29) cumprindo uma agenda voltada ao fortalecimento de parcerias e ao direcionamento de investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura.

Durante reunião com o prefeito Marçal Filho (PSDB), Beto discutiu os principais desafios da saúde pública no município, com destaque para a situação do Hospital da Vida, que enfrenta dificuldades financeiras e necessita de cerca de R$ 5 milhões por mês para manter os atendimentos.



“A situação é crítica, e o apoio do governo federal é fundamental para que possamos continuar oferecendo atendimento de qualidade à população”, destacou o prefeito.

Na ocasião, o deputado citou o exemplo do Hospital Mackenzie Presbiteriano, que superou uma crise financeira e hoje é referência em cardiologia na região. “Investimentos em saúde são cruciais, e o Mackenzie é um exemplo de que, com a parceria certa, é possível transformar a realidade”, afirmou Beto.



Na Escola Municipal Januário Pereira de Araújo, foi entregue uma emenda de R$ 50 mil para aquisição de equipamentos. O mesmo valor foi destinado à Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso, voltado à compra de notebooks e projetores. A Escola Vilmar Vieira de Matos e o CEIM Professora Irany Batista de Matos também receberam verbas para melhorias em tecnologia e infraestrutura.

Beto também destacou a importância das obras de infraestrutura em andamento no município, como os projetos de pavimentação e drenagem nos bairros Vila Vargas, Residencial Pelicano e Jardim Canaã I. Ele mencionou ainda a restauração da rodovia MS-156, que liga Dourados a Itaporã, fruto da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado.

Na oportunidade o deputado federal anunciou a destinação de R$ 600 mil para a revitalização do ginásio Ulysses Guimarães, que incluirá a substituição de cadeiras e a reforma de banheiros e vestiários.



O prefeito Marçal Filho solicitou novas emendas para recuperação da malha viária da cidade, enfatizando a necessidade urgente de melhorias nas ruas e estradas.

