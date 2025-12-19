Menu
Menu Busca sexta, 19 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Política

Beto Pereira apresenta balanço de emendas destinadas a MS

Os repasses da bancada federal somam mais de R$ 868 milhões, com R$ 110 milhões aplicados em Campo Grande

19 dezembro 2025 - 13h25Da Redação, com assessoria
Deputado federal, Beto Pereira (PSDB)Deputado federal, Beto Pereira (PSDB)   (Divulgação )

O deputado federal, Beto Pereira (PSDB), fez um balanço do trabalho da bancada federal em 2025 e informou que Mato Grosso do Sul recebeu mais de R$ 868 milhões em emendas parlamentares, com destaque para os recursos destinados à infraestrutura e logística do Estado.

No segundo parágrafo, o parlamentar apontou as entregas realizadas em Campo Grande, onde foram destinados R$ 110 milhões para manutenção e pavimentação de vias públicas. Segundo ele, os investimentos garantiram a execução de projetos de infraestrutura na Capital, com recursos provenientes de emendas da bancada federal e de contrapartidas do governo estadual. "Todo projeto que vem sendo realizado em Campo Grande conta com aporte do estado ou das emendas da bancada. Estamos comprometidos em garantir que a nossa cidade continue se desenvolvendo”.

Além de Campo Grande, os recursos foram aplicados em obras estruturantes em outras regiões do Estado. Entre elas, estão intervenções na BR-419, no trecho que liga Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, considerada estratégica para a integração regional e o transporte de cargas.

O deputado também citou investimentos na BR-267, que conecta Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, trecho que integra a área de influência da ponte da Rota Bioceânica, em fase de construção.

Outro ponto destacado foi a duplicação de rodovias federais. Beto Pereira informou que está em andamento o projeto de duplicação da BR-262, entre Campo Grande e Aquidauana, e que há demanda para a duplicação da BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia, em razão do volume de tráfego registrado nessas vias.

De acordo com o parlamentar, as emendas destinadas pela bancada federal têm sido direcionadas prioritariamente para obras de infraestrutura rodoviária, com o objetivo de melhorar a logística, o escoamento da produção e a mobilidade no Estado.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Secretário Rodrigo Perez
Política
Secretário de Governo descarta candidatura nas eleições de 2026
Foto: Divulgação
Política
Câmara Municipal registra crescimento de 170% nas indicações em 2025
Lei favorece emprestimos para obras de infraestrutura na Capital
Política
Novas leis autorizam empréstimos de até R$ 156 milhões para obras e infraestrutura na Capital
Lula concedeu entrevista coletiva
Política
Lula afirma que vai vetar PL da Dosimetria
Governador Eduardo Riedel
Política
Riedel evita antecipar debate eleitoral e fala em foco na gestão
Sessão ordinária na Câmara Municipal
Política
Câmara encerra ano legislativo com votação de pacote de projetos
CCJ durante análise do projeto
Política
Senado aprova redução de penas para envolvidos no 8 de Janeiro
As atividades legislativas entram em recesso, e as sessões plenárias retornam em 3 de fevereiro de 2026
Política
ALEMS apresenta balanço das atividades legislativas de 2025
Augusto Heleno
Política
PF pede mais tempo para concluir perícia de Augusto Heleno
Senador Esperidião Amin (PP-SC)
Política
Relator muda texto do PL da Dosimetria para limitar alcance

Mais Lidas

Mulher jogou a encomenda por cima do portão
Cidade
VÍDEO: 'Um absurdo', diz mulher ao ver entrega sendo jogada por cima do portão na Capital
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande