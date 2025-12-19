Beto Pereira apresenta balanço de emendas destinadas a MS

O deputado federal, Beto Pereira (PSDB), fez um balanço do trabalho da bancada federal em 2025 e informou que Mato Grosso do Sul recebeu mais de R$ 868 milhões em emendas parlamentares, com destaque para os recursos destinados à infraestrutura e logística do Estado.

No segundo parágrafo, o parlamentar apontou as entregas realizadas em Campo Grande, onde foram destinados R$ 110 milhões para manutenção e pavimentação de vias públicas. Segundo ele, os investimentos garantiram a execução de projetos de infraestrutura na Capital, com recursos provenientes de emendas da bancada federal e de contrapartidas do governo estadual. "Todo projeto que vem sendo realizado em Campo Grande conta com aporte do estado ou das emendas da bancada. Estamos comprometidos em garantir que a nossa cidade continue se desenvolvendo”.

Além de Campo Grande, os recursos foram aplicados em obras estruturantes em outras regiões do Estado. Entre elas, estão intervenções na BR-419, no trecho que liga Rio Verde de Mato Grosso a Aquidauana, considerada estratégica para a integração regional e o transporte de cargas.

O deputado também citou investimentos na BR-267, que conecta Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho, trecho que integra a área de influência da ponte da Rota Bioceânica, em fase de construção.

Outro ponto destacado foi a duplicação de rodovias federais. Beto Pereira informou que está em andamento o projeto de duplicação da BR-262, entre Campo Grande e Aquidauana, e que há demanda para a duplicação da BR-060, no trecho entre Campo Grande e Sidrolândia, em razão do volume de tráfego registrado nessas vias.

De acordo com o parlamentar, as emendas destinadas pela bancada federal têm sido direcionadas prioritariamente para obras de infraestrutura rodoviária, com o objetivo de melhorar a logística, o escoamento da produção e a mobilidade no Estado.

