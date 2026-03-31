Beto Pereira assume Republicanos "de mãos dadas" com lideranças e mira ampliação das bancadas

O Republicanos ganhou mais quatro nomes para reforçar o grupo para as Eleições 2026, e renova seu comando estadual nesta terça-feira (31), com a chegada do deputado federal Beto Pereira. “É prioridade para nós mantermos o Estado no caminho do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, fazendo entregas em todos os municípios, além da reeleição do governador Eduardo Riedel e também a aliança que o governador vai capitanear com os demais partidos”, declarou ao oficializar o ato na sede do partido.

Ao assumir a presidência, até então conduzida pelo deputado estadual, Antônio Vaz, Beto Pereira aposta em chapa competitiva. “Nessa chapa de deputado estadual, temos três deputados com mandato e outros candidatos que também possuem todo o potencial de alcançar a vaga. Nós temos ex-deputados, nós temos ex-vereadores, nós temos também vice-prefeitos que irão disputar a eleição”.

Ele também destacou que virá nomes de Dourados, como da vereadora Isa Marcondes, de Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã. E que presidência será "de mãos dadas" com Antonio Vaz e demais lideranças.

O ato contou com a filiação do vice-governador Barbosinha, deputado estadual, Renato Câmara e Pedro Pedrossian Neto, que não esteve presente, mas já assinou com o Republicanos.



De saída do PSD, Barbosinha afirma que a mudança é para ficar alinhado a um grupo com os mesmos ideais. “É um partido que defende os valores que nós pensamos que sejam importantes, o valor do trabalho, o valor da família, o valor do desenvolvimento que nós acreditamos para o Mato Grosso do Sul, e está dando certo o Mato Grosso do Sul, o que nós queremos para o Brasil”.

Barbosinha também falou do reforço para reeleição do governador Riedel e da construção para que ele fique no grupo para ser pré-candidato a vice, além da perspectiva das eleições. “Com certeza, elegeremos de quatro a cinco deputados estaduais e com a grande perspectiva de levar para Brasília dois deputados federais”, concluiu.

Renato Câmara deixou o MDB ao consumar sua filiação. “Chego nesse momento tendo cumprido, todas as minhas obrigações partidárias, com ética, cumprindo missão, muitas vezes até sem meu consentimento pessoal, mas sempre fui um político que preza o grupo”.

Líder do partido saindo da presidência, Antonio Vaz. "Fui um dos primeiros a vir para o Republicanos, sou quase um fundador do partido no Brasil. Sempre estive a frente do partido, municipal e estadual e agora tenho o sentimento de dever cumprido. Passamos de 16 vereadores para 51 vereadores e de 14 para 79 diretórios em três anos".

Estava presente autoridades como governador Eduardo Riedel, ex-governador, Reinaldo Azambuja, Walter Carneiro da Casa Civil, senadora Tereza Cristina, além dos prefeitos de São Gabriel do Oeste, Terenos e o ex-prefeito de Nioaque, Valdir Couto



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