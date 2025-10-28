Menu
Beto Pereira critica Ouvidoria do INSS em CPMI por ignorar aumento de reclamações

Deputado entendeu que setor se comportou de maneira 'surda'

28 outubro 2025 - 12h54Luiz Vinicius
Beto criticou novamente o órgãoBeto criticou novamente o órgão   (Divulgação/Beto Pereira)

O deputado federal Beto Pereira aproveitou a fala durante a CPMI do INSS para criticar a Ouvidoria do órgão, classificando como ineficiente, por ignorar o aumento de reclamações em meio aos descontos indevidos e indícios de fraudes na gestão.

A crítica aconteceu enquanto ex-diretor do Instituto Nacional do Seguro Social, Alexandre Guimarães, prestava depoimento, durante a segunda-feira, dia 27 de outubro.

O parlamentar sul-mato-grossense ressaltou a preocupante ligação de Guimarães com a empresa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, um lobista implicado em esquemas de corrupção, o que, segundo ele, levantou sérias questões sobre a ética e a moralidade da gestão à frente do INSS.

Ele lamentou que a chance de Guimarães esclarecer uma situação que, segundo o deputado, "não tem precedentes na história do país", tenha sido comprometida. "Sua participação podia ser esclarecedora", afirmou, enfatizando que a inércia da Ouvidoria resultou em danos significativos a aposentados e pensionistas.

"A Ouvidoria era comandada pelo senhor ou a quem devia informação. A Ouvidoria foi surda, não ouviu ou se ouviu o seu subordinado, fez que não", repudiou.

Além disso, Beto levantou a questão da relação de Guimarães com a iniciativa privada, sugerindo que, mesmo na ausência de comprovações de culpabilidade por parte do Careca do INSS, havia uma clara falta de prudência em manter vínculos com alguém que tinha interesses diretos no órgão.

Em sua defesa, Guimarães, que ocupou o cargo entre 2017 e 2023, afirmou que as reclamações cresceram após a criação da ouvidoria interna, a qual, segundo ele, facilitou o recebimento e tratamento das denúncias.

