Beto Pereira expõe vínculos entre empresário e esquema de fraudes no INSS

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) questionou o empresário Rubens Oliveira Costa, ex-diretor financeiro de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", durante a CPMI que apura fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal apontou uma ligação direta de Costa com o esquema, que teria movimentado R$ 7,6 milhões.

Beto citou o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, que afirmou ter autonomia na escolha de sua equipe. Ele lembrou que Lupi manteve no cargo Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, mesmo após alertas da CGU. A esposa de Virgílio, Thaisa Hoffmann Jonasson, é sócia da empresa Curitiba Consultoria, criada em novembro de 2022. Segundo o deputado, essa empresa foi beneficiada com mais de R$ 7 milhões.

“A pessoa que o ex-ministro Lupi manteve foi beneficiada, enquanto sua mulher era sócia e o senhor era dirigente financeiro”, afirmou Beto a Costa.

O deputado também destacou os altos valores movimentados pelas empresas ligadas a Costa:

Prospect Consultoria: R$ 33 milhões (2023) e R$ 70 milhões (2024)

Outra conta vinculada à Prospect: R$ 46 milhões (2023) e R$ 40 milhões (2024)

ACCA Consultoria: R$ 10 milhões (2023) e R$ 30 milhões (2024)

Brasília Consultoria: R$ 33 milhões (2023) e R$ 48 milhões (2024)

CDS Calcenter: mais de R$ 4 milhões

Beto também questionou a saída de Costa da empresa de Thaisa e sua mudança para outra de call center, insinuando que seria uma tentativa de afastar-se das investigações um “fica quieto em outro lugar”, segundo o deputado.

Quando perguntado sobre possíveis desentendimentos com Antunes, Costa usou o direito ao silêncio, respaldado por habeas corpus do STF. Ele também se recusou a assinar o compromisso de dizer a verdade.

Rubens Costa está entre os 21 nomes que a CPMI recomendou ao STF para prisão preventiva. Apesar das suspeitas, ele negou ter qualquer sociedade com Antunes, afirmando ter atuado apenas como administrador financeiro em quatro empresas ligadas a ele.

