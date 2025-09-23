Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Política

Beto Pereira expõe vínculos entre empresário e esquema de fraudes no INSS

Em depoimento, Rubens Oliveira Costa usou o direito ao silêncio e se recusou a assinar o compromisso de dizer a verdade

23 setembro 2025 - 12h35Da Redação, com informações da assessoria
Deputado federal Beto Pereira (PSDB)Deputado federal Beto Pereira (PSDB)   (Divulgação)

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) questionou o empresário Rubens Oliveira Costa, ex-diretor financeiro de empresas ligadas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", durante a CPMI que apura fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. A Polícia Federal apontou uma ligação direta de Costa com o esquema, que teria movimentado R$ 7,6 milhões.

Beto citou o depoimento do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupi, que afirmou ter autonomia na escolha de sua equipe. Ele lembrou que Lupi manteve no cargo Virgílio Antonio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, mesmo após alertas da CGU. A esposa de Virgílio, Thaisa Hoffmann Jonasson, é sócia da empresa Curitiba Consultoria, criada em novembro de 2022. Segundo o deputado, essa empresa foi beneficiada com mais de R$ 7 milhões.

“A pessoa que o ex-ministro Lupi manteve foi beneficiada, enquanto sua mulher era sócia e o senhor era dirigente financeiro”, afirmou Beto a Costa.

O deputado também destacou os altos valores movimentados pelas empresas ligadas a Costa:

Prospect Consultoria: R$ 33 milhões (2023) e R$ 70 milhões (2024)

Outra conta vinculada à Prospect: R$ 46 milhões (2023) e R$ 40 milhões (2024)

ACCA Consultoria: R$ 10 milhões (2023) e R$ 30 milhões (2024)

Brasília Consultoria: R$ 33 milhões (2023) e R$ 48 milhões (2024)

CDS Calcenter: mais de R$ 4 milhões

Beto também questionou a saída de Costa da empresa de Thaisa e sua mudança para outra de call center, insinuando que seria uma tentativa de afastar-se das investigações  um “fica quieto em outro lugar”, segundo o deputado.

Quando perguntado sobre possíveis desentendimentos com Antunes, Costa usou o direito ao silêncio, respaldado por habeas corpus do STF. Ele também se recusou a assinar o compromisso de dizer a verdade.

Rubens Costa está entre os 21 nomes que a CPMI recomendou ao STF para prisão preventiva. Apesar das suspeitas, ele negou ter qualquer sociedade com Antunes, afirmando ter atuado apenas como administrador financeiro em quatro empresas ligadas a ele.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Deputado Federal Marcos Polon (PL-MS)
Política
Dino enterra pedido de Pollon para anular votação do PL da Adultização
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande
Política
Câmara Municipal vota projetos de incentivo a empresas pelo Prodes
Plenário da Assembleia Legislativa
Política
Assembleia vota projeto que amplia atendimento a pessoas com autismo
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Edson Giroto
Política
Edson Giroto retorna ao PL e confirma pré-candidatura a deputado federal

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande