Política

Beto Pereira pede prisão de empresário ligado a Careca do INSS: 'falso corretor'

"Precisamos mostrar que estamos cumprindo nosso papel de forma firme", disse o parlamentar sul-mato-grossense

29 outubro 2025 - 11h11Luiz Vinicius
Beto Pereira durante sessão da CPMIBeto Pereira durante sessão da CPMI   (Divulgação)

O deputado federal Beto Pereira (PSDB) pediu a prisão do empresário Domingos Sávio de Castro em meio a sessão da CPMI do INSS, que apura as fraudes e descontos indevidos no órgão. Ele foi ligado diretamente ao 'Careca do INSS'.

Sávio passou por depoimento durante a terça-feira, dia 28, na qual foi questionado por vários deputados, entre eles, o parlamentar sul-mato-grossense, que acusou o empresário de ser um "falso corretor" e que utilizou de sua "expertise" para atuar na prática criminosa.

O empresário não assinou o termo de compromisso de "dizer a verdade", mas respondeu algumas perguntas na sessão. Porém, em determinado ponto, decidiu permanecer em silêncio.

"Domingos Sávio é um falso corretor que utilizou da expertise para demonstrar o que estamos ao longo desta comissão desvendando. Estamos observando a peça chave desse esquema. O senhor participou de duas pontas: como procurador de associações e também com empresas laranjas", disse Beto.

A Polícia Federal identificou neste ano que Domingos Sávio teria recebido mais de R$ 10 milhões em transações suspeitas de empresas intermediárias ligadas a entidades, envolvendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas relacionadas ao empresário.

Pereira, inclusive, solicitou a prisão de Domingos, mesmo que a justiça concedesse fiança e fosse solto horas depois.

"Precisamos mostrar que estamos cumprindo nosso papel de forma firme", concluiu Beto.

