Beto Pereira reforça luta pela igualdade racial no Dia da Consciência Negra

O deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS) reafirmou a importância do Dia da Consciência Negra como uma data dedicada à reflexão e ao enfrentamento do racismo no país. Ele ressaltou que ainda “há muito a ser feito” para garantir avanços reais à população negra, cuja luta por direitos é histórica.

Segundo o parlamentar, o “racismo está presente no país”. Ele explica que a discriminação aparece em diferentes contextos. “Ele está na desigualdade das oportunidades, no mercado de trabalho, no acesso à educação e saúde. E não pode continuar sendo aceito”.

Beto destaca que a data não se limita a lembrar o passado, mas a reforçar o compromisso com a construção de um país mais igualitário, onde todos tenham condições de prosperar.

“Respeito, igualdade e justiça não são favores, mas direitos. E a luta continua todos os dias”, finalizou.

