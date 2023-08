Beto, Vander e Geraldo são destaque em pesquisa

Os deputados federais Beto Pereira (PSDB-MS), Vander Loubet (PT-MS) e Geraldo Resende (PSDB-MS) tiveram boas avaliações pela população do Estado, segundo aponta uma pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil, entre os dias 24 e 30 de julho de 2023, em 30 municípios de Mato Grosso do Sul.

Beto Pereira obteve aprovação de 20,3%, enquanto Vander Loubet teve 16,5% e Geraldo Resende alcançou 12,6%.

Os demais deputados federais tiveram os seguintes percentuais de aprovação: Dagoberto Nogueira (PSDB-MS) com 3,4%, Camila Jara (PT-MS) com 2,5%, Rodolfo Nogueira (PL-MS) com 1,8%, Dr. Luiz Ovando (PP-MS) com 1,4% e Marcos Pollon (PL-MS) com 1%. Já 40,5% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

O levantamento tem um intervalo de confiança de 95% e ouviu 3.000 pessoas. A margem de erro máxima estimada foi de 1,8 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Deixe seu Comentário

Leia Também