Beyoncé declara apoio à Biden nas Eleições dos EUA

Beyoncé revelou para quem vai seu apoio à Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, que estão ocorrendo nesta quarta-feira (3). Faltam sete estados para definir quem vai ser o presidente norte-americano.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, a cantora declara ter votado no candidato do Partido Democrata e incentiva os fãs a votar, usando chapéu e máscara estampados com o nome de Biden. A diva é natural do Texas, um dos estados decisivos para o resultado da votação.

Artistas como Ariana Grande, Demi Lovato, Zendaya e Lady Gaga repostaram a publicação de Queen B. pedindo votos a Joe Biden. As artistas juntas, tem meio bilhões de internautas nas redes sociais.





