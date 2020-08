Bico seco: “Vai aliviar o fígado”, brinca Marquinhos

Em entrevista ao Povo Na Tv na manhã desta quarta-feira (12), o prefeito Marquinhos Trad, aproveitou para explicar o decreto n. 14.413, de 11 de agosto, onde define a proibição de consumo de álcool em bares, restaurantes, conveniências e lugares públicos.

Conforme o Decreto, a medida vale desde esta quarta até domingo (16), e fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, bem como nos espaços públicos e de acesso ao público.

Marquinhos ressaltou que a decisão foi em conjunto com o Ministério Público, Defensoria Pública, Câmara de Dirigentes Logistas (CDL), Associação Comercial e Ordem dos Advogados Secccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS). “A cidade pertence a todos nós, e quando ouvimos uma pluralidade de pessoas, o percentual de acertos é maior do que de erros, por isso recebemos, as entidades e a opinião da maioria venceu, baseado na ciência e na medicina”, alegou o prefeito.

Com o novo decreto, as conveniências bares e restaures continuam abertas até as 21h e o consumo de bebida alcoólica não poderá ser realizado no local. “O empresário pode vender, a pessoa pode comprar a bebida, mas deve consumir andando para casa ou na própria residência”, afirmou o chefe do executivo.

Em restaurantes, o consumidor não poderá almoçar e ingerir bebida alcoólica. “Vai dar um pouco de aliviada pro seu fígado neste final de semana”, brincou Marquinhos.

O prefeito explica que as mudanças nos decretos e nas medidas, ocorrem por causa da necessidade do momento. “ A pandemia de coronavírus a cada dia tem uma variação de gráfico para gente flexibilizar, restringir ou regularizar, o comerciante pode vender, mas o cliente não pode consumir no local”, finalizou Maquinhos Trad.

