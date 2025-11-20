Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou que o então candidato a vereador Marcelo Bluma (PV), nas eleições de 2024, devolva ao Tesouro Nacional o valor de R$ 5.816,41. A decisão ocorre após recurso apresentado por Bluma, que anteriormente teria que devolver R$ 20.817,41 por irregularidades na prestação de contas.

Apesar da determinação de devolução, as contas de Bluma foram aprovadas com ressalvas. Entre as irregularidades apontadas estão gastos com impulsionamento de conteúdo, divergência entre os valores declarados nas despesas e a existência de gastos não comprovados com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Também foram identificadas despesas com pessoal sem contrato formal ou detalhamento adequado.

Dinheiro para campanha

De acordo com o sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marcelo Bluma recebeu R$ 460.636,00 para sua campanha, dos quais utilizou R$ 417.650,81.

Do total recebido, R$ 422.200,00 vieram da Direção Nacional do Partido Verde. O restante foi composto por doações de pessoas físicas e um aporte pessoal do candidato de R$ 4.000,00.

Apesar de ter recebido 1.296 votos, Bluma não foi eleito, ficando como suplente em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também