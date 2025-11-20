Menu
Bluma deve devolver R$ 5,8 mil após TRE-MS identificar falhas em contas de campanha

O Tribunal Regional Eleitoral reduziu a ordem de devolução de R$ 20.817,41 e manteve a aprovação das contas do candidato a vereador na Capital em 2024, aprovadas com ressalvas

20 novembro 2025 - 15h15Vinícius Santos
Marcelo Moura Bluma - Marcelo Moura Bluma -   (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou que o então candidato a vereador Marcelo Bluma (PV), nas eleições de 2024, devolva ao Tesouro Nacional o valor de R$ 5.816,41. A decisão ocorre após recurso apresentado por Bluma, que anteriormente teria que devolver R$ 20.817,41 por irregularidades na prestação de contas.

Apesar da determinação de devolução, as contas de Bluma foram aprovadas com ressalvas. Entre as irregularidades apontadas estão gastos com impulsionamento de conteúdo, divergência entre os valores declarados nas despesas e a existência de gastos não comprovados com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Também foram identificadas despesas com pessoal sem contrato formal ou detalhamento adequado.

Dinheiro para campanha

De acordo com o sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marcelo Bluma recebeu R$ 460.636,00 para sua campanha, dos quais utilizou R$ 417.650,81.

Do total recebido, R$ 422.200,00 vieram da Direção Nacional do Partido Verde. O restante foi composto por doações de pessoas físicas e um aporte pessoal do candidato de R$ 4.000,00.

Apesar de ter recebido 1.296 votos, Bluma não foi eleito, ficando como suplente em Campo Grande.

