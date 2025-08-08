Bolsonaro aciona STF para ampliar lista de visitas para Dia dos Pais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorização para receber sogros, sobrinhas, noras e netas na comemoração do Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10). O ex-mandatário cumpre prisão domiciliar.

A defesa de Bolsonaro apresentou os nomes de oito familiares. O pedido se baseia no fato de que, com exceção da neta menor de idade, eles não estão incluídos na decisão de Moraes proferida na quarta-feira (6).

Na ocasião, o ministro permitiu visitas de alguns familiares, dentre eles, os filhos do ex-presidente, sem necessidade de comunicação prévia. Moraes manteve, no entanto, as restrições já impostas, como a proibição de uso de celular e registros em vídeo.

Veja a lista:

Vicente de Paulo Reinaldo, sogro;

Maisa Torres Antunes, sogra;

Arthur Torres Dourado, sobrinho;

Alice Torres Dourado, sobrinha;

Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de criança, filho da madrasta de Michelle;

Fernanda Antunes Figueira, nora;

Martha Selier, amigo de Carlos Bolsonaro;

Julia Seillier Bolsonaro, neta.

“O peticionante ressalta que em r. despacho retro Vossa Excelência mencionou que as visitas dos filhos, netos e netas estão autorizadas, sem a necessidade de prévia comunicação a esta Corte. Entretanto, considerando a ausência de anuência expressa para os demais graus de parentesco, requer-se a autorização ora pleiteada, ressaltando que permanecerão sendo cumpridas as proibições estabelecidas nas medidas cautelares já impostas por Vossa Excelência”, escreveu os advogados do ex-presidente.

Bolsonaro já tem autorização de Moraes para que sua equipe médica o visite sem a necessidade de comunicar o STF. O ex-presidente apresenta piora na crise de soluços.

