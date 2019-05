Bolsonaro afirma a necessidade de fazer contingenciamentos

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (15), que a necessidade de fazer contingenciamentos (bloqueio das dotações orçamentárias) nos ministérios e órgãos federais se dá pelo país estar arrecadando menos do que o previsto no orçamento para este ano.



Ao desembarcar em Dallas, nos Estados Unidos, Bolsonaro afirma “Nós temos um problema, eu peguei um Brasil destruído economicamente também, então as arrecadações não eram aquelas previstas por quem fez o orçamento para o corrente ano, e, se não houver contingenciamento simplesmente, entro de encontro à Lei de Responsabilidade Fiscal”. O presidente participará de uma série de reuniões nos próximos dois dias, na cidade americana. Hoje a tarde, ele se encontrará com o ex-presidente dos Estados Unidos George W. Bush.



Nesta quarta-feira, várias cidades brasileiras fizeram manifestações contra o bloqueio de verbas das universidades públicas e de institutos federais. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convocado para ir à Câmara dos Deputados, a partir das 15h, para explicar aos parlamentares como será feito o contingenciamento dos recursos.



O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que será uma oportunidade do ministro Weintraub esclarecer sobre o contingenciamento. “Nós temos falhado na nossa comunicação e agora é uma oportunidade, lá dentro do Congresso, que o ministro vai ter para explicar isso tudo”, disse.



Sobre as manifestações, Mourão disse que faz parte da democracia. “Desde que seja pacífica, ordeira e não limite o direito de ir e vir das outras pessoas, é uma forma que aqueles que se sentem inconformados têm de apresentar o seu protesto”, conclui.

