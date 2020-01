Bolsonaro anuncia aumento de 12% no salário do professor do ensino básico

Mauro Silva, com informações do Congresso em Foco - UOL

Ao lado do ministro da Educação, Abraham Weintraub, o presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), anunciou nesta quinta-feira (16) um aumento de 12,84% no piso do salário do professor do ensino básico. Assim o valor do piso deve passar de R$ 2.557 para R$ 2.886, segundo o ministro da Educação.

"São todos os professores do ensino básico do Brasil inteiro, professor herói que foi abandonado esses anos todos. O governo do senhor tá entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb", disse Weintraub.

Durante o anúncio de Boslonaro, feito em uma live no Facebok, ele criticou os governadores, com ênfase nos do Nordeste, que, segundo ele, não queriam esse aumento. "Chegou por vias tortuosas pra mim, alguns governadores, em especial do Nordeste, querendo que a gente vetasse esse reajuste pra eles investirem em outras áreas", disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também