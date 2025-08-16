Menu
Política

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para exames médicos em hospital de Brasília

Ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente a ir ao hospital

16 agosto 2025 - 13h54Carla Andréa, com CNN

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a prisão domiciliar pela primeira vez na manhã deste sábado (16), após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para realizar uma série de exames médicos em um hospital particular de Brasília.

A decisão de Moraes prevê que a defesa de Bolsonaro apresente, em até 48 horas após a realização dos procedimentos, um atestado de comparecimento comprovando a realização dos exames.

A medida integra as condições da prisão domiciliar determinada no inquérito que investiga tentativa de golpe de Estado.

Segundo os advogados, os exames são necessários para reavaliar sintomas persistentes, como refluxo e soluços, além de dar continuidade ao tratamento de saúde iniciado após a facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018.

Entre os procedimentos realizados neste sábado estão:

  • Coleta de urina;
  • Endoscopia digestiva alta (CID-10 K20);
  • Tomografias computadorizadas de tórax (CID-10 J15), abdome (CID-10 K46.9) e pelve (CID-10 K56);
  • Ecocardiograma transtorácico (CID-10 I10);
  • Ultrassonografia Doppler de carótidas (CID-10 I65.2);
  • Ultrassonografia da próstata e vias urinárias (CID-10 N40).

O ex-presidente já havia recebido permissão para ser atendido em casa por médicos indicados por sua equipe, sem a necessidade de autorização prévia do STF, desde que respeitadas as medidas cautelares.

Em caso de emergência e necessidade de internação, Moraes determinou que a defesa tem até 24 horas para informar o ocorrido, com a devida documentação médica.

Bolsonaro é acompanhado por profissionais de saúde desde o atentado em 2018 e segue em tratamento para lidar com as consequências das lesões provocadas na ocasião.

