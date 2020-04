'Bolsonaro deve explicações à nação', avalia Simone sobre acusações de Moro

A senadora por Mato Grosso do Sul e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet, publicou nesta quarta-feira (24) em uma rede social que, “as acusações do Moro, se comprovadas, caracterizam crime de responsabilidade” cometido pelo presidente Jair Bolsonaro. No tweet, ela se referiu as afirmações que ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro fez sobre interferências do presidente na atuação da Polícia Federal e ter supostamente forjado a sua assinatura em um documento sobre a exoneração do ex-diretor da instituição, Valério Aleixo.

As acusações do ex-ministro foram feitas durante a coletiva de imprensa para anunciar sua saída do governo nesta sexta.

“MORO tem história para levarmos a sério as muitas declarações bombásticas que fez contra Bolsonaro. Afirmou, taxativamente, que o presidente queria intervir politicamente na PF, ter acesso indevido a inquéritos e produzir relatórios de inteligência, sabe-se lá contra quem”, afirmou.

Em outro tweet Simone falou escreveu que “este filme nós já conhecemos e não queremos ver de novo. Estas acusações, se comprovadas, caracterizam crime de responsabilidade. O PR deve uma explicação à Nação.

