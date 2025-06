Bolsonaro é diagnosticado com pneumonia viral após passar mal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi diagnosticado com pneumonia viral após realizar exames laboratoriais e de imagem na manhã deste sábado (21), no hospital DF Star, em Brasília.

O ex-mandatário passou mal durante uma agenda em Goiás na sexta-feira (20), o que motivou o cancelamento de compromissos políticos.

De acordo com o médico Cláudio Birolini, que acompanha o ex-presidente, Bolsonaro apresentava sintomas como tosse persistente desde a semana passada e indisposição estomacal.

Durante a avaliação médica, foi submetido a uma tomografia de tórax e abdômen, que indicou o quadro de pneumonia. O tratamento inclui o uso de antibióticos.

Além da infecção, Bolsonaro também apresentou episódios de hipertensão e, por isso, deixou o hospital com um monitor de pressão arterial, que deve permanecer em uso por 24 horas.

Ao deixar o hospital por volta das 11h30 (horário local), Bolsonaro declarou: "Estou meio tonto, mas bem". Ele atribuiu parte do mal-estar à idade e ao histórico de saúde: “A idade pesa bastante na gente, e já foram sete cirurgias. Espero que seja a última”.

O ex-presidente se referia à cirurgia realizada em abril, quando passou por um procedimento de 12 horas para tratar uma obstrução intestinal.

Agenda cancelada e sintomas persistentes

Bolsonaro cancelou a participação em um evento na cidade de Anápolis (GO) na sexta-feira, após sentir-se mal. No dia anterior, durante uma cerimônia na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, já havia demonstrado desconforto.

Ao ser homenageado com o título de cidadão aparecidense, ele afirmou estar passando por episódios frequentes de vômitos e soluços.

