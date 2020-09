Bolsonaro e Felipe Neto estão entre os 100 mais influentes do mundo

Flávio Veras, com informações do G1

O presidente Jair Bolsonaro e o influenciador digital Felipe Neto são os únicos brasileiros na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo em 2020 elaborada pela revista "Time". Os eleitos foram divulgados na noite desta quarta-feira (23).

Na categoria "Líderes", o perfil de Bolsonaro informa números negativos de seu mandato, como os 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, a "pior recessão em 40 anos" e os "mais de 29 mil incêndios na floresta amazônica apenas em agosto", mas também o apoio de 37% dos brasileiros.

O editor de internacional da revista, Dan Stewart, que escreveu o perfil do presidente brasileiro, atribui o percentual de apoio a Bolsonaro, o maior desde que ele assumiu o cargo no início do ano passado, à ajuda emergencial paga aos mais pobres durante a pandemia e aos seus seguidores fervorosos.

Bolsonaro foi citado ao lado de nomes como dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; e da China, Xi Jinping; da chanceler alemã, Angela Merkel; e do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden.

A lista dos 100 mais influentes é publicada pela revista “Time” desde 2004. Bolsonaro também havia sido incluído na lista dos cem mais influentes em 2019. Dilma Rousseff foi citada em 2011 e 2012; e o ex-presidente Lula, em 2004 e 2010.

