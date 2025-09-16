Bolsonaro é levado ao hospital após quadro de mal-estar

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira (16), após apresentar episódos de mal-estar, com sintomas como pré-síncope, vômitos e queda da pressão arterial.

A defesa de Bolsonaro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um relatório médico assinado pelo cardiologista Leandro Echenique, que detalha o quadro de saúde do ex-presidente.

O documento esclarece que o atendimento foi necessário devido ao mal-estar repentino, e a prisão domiciliar permite que o ex-presidente se desloque para hospitais em situações emergenciais, desde que um atestado médico seja apresentado ao STF no prazo de 24 horas após o atendimento.

No último domingo (16), Bolsonaro também havia realizado um procedimento médico na pele e passou por exames que revelaram um quadro de anemia, conforme boletim divulgado pelo hospital. A condição de saúde do ex-presidente segue sendo monitorada pelas autoridades, que aguardam novos relatórios médicos sobre o estado clínico de Bolsonaro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também