Bolsonaro e militares condenados seguem presos após audiências de custódia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco condenados apontados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como parte do “núcleo central” da tentativa de golpe passaram nesta quarta-feira (26) por audiências de custódia. Todos continuarão detidos.

De acordo com as defesas, o cumprimento dos mandados ocorreu sem incidentes. A audiência de custódia, prevista no Código de Processo Penal, tem o objetivo de permitir que um juiz avalie as condições em que a prisão foi realizada, verificando possíveis abusos ou irregularidades. Além dos magistrados, participam também representantes do Ministério Público e os advogados dos envolvidos.

As sessões foram conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo no STF que levou à condenação de Bolsonaro e de seus ex-ministros.

Cada um dos réus foi ouvido no local onde está preso:

Almir Garnier — Estação Rádio da Marinha, em Brasília

Anderson Torres — 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo da Papuda (Brasília)

Augusto Heleno — Comando Militar do Planalto, Brasília

Jair Bolsonaro — Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal

Paulo Sérgio Nogueira — Comando Militar do Planalto, Brasília

Braga Netto — 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também