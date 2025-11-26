Menu
Menu Busca quarta, 26 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Política

Bolsonaro e militares condenados seguem presos após audiências de custódia

Além do ex-presidente, cinco condenados foram apontados pelo STF como parte do "núcleo central"

26 novembro 2025 - 18h07Taynara Menezes    atualizado em 26/11/2025 às 18h07
Bolsonaro ficará em regime fechado na PFBolsonaro ficará em regime fechado na PF   (Reuters/Mateus Bonomi)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros cinco condenados apontados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como parte do “núcleo central” da tentativa de golpe passaram nesta quarta-feira (26) por audiências de custódia. Todos continuarão detidos.

De acordo com as defesas, o cumprimento dos mandados ocorreu sem incidentes. A audiência de custódia, prevista no Código de Processo Penal, tem o objetivo de permitir que um juiz avalie as condições em que a prisão foi realizada, verificando possíveis abusos ou irregularidades. Além dos magistrados, participam também representantes do Ministério Público e os advogados dos envolvidos.

As sessões foram conduzidas por juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo processo no STF que levou à condenação de Bolsonaro e de seus ex-ministros.

Cada um dos réus foi ouvido no local onde está preso:

Almir Garnier — Estação Rádio da Marinha, em Brasília

Anderson Torres — 19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo da Papuda (Brasília)

Augusto Heleno — Comando Militar do Planalto, Brasília

Jair Bolsonaro — Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal

Paulo Sérgio Nogueira — Comando Militar do Planalto, Brasília

Braga Netto — 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro

Reportar Erro
Assembleia Nov25 Square

Deixe seu Comentário

Leia Também

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Política
Lula comenta prisão de Jair Bolsonaro: "Lição de democracia"
Fachada da Assembleia Legislativa
Política
Posse de governador em MS passará para 6 de janeiro
Câmara Municipal de Deodápolis
Interior
Com viagens ao Paraná, vereadores de Deodápolis gastam R$ 463 mil em diárias
Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro -
Política
Eduardo Bolsonaro vira réu no STF por coagir ministros; Defensoria Pública assume defesa
Foto: Wagner Guimarães/ALEMS
Política
Deputados votam quatro matérias na sessão da Assembleia nesta quarta-feira
Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (D), e da CCJ, Otto Alencar, anunciam o calendário e o relator da indicação de Jorge Messias ao STF
Política
Votação da indicação de Jorge Messias na CCJ será realizada dia 10 de dezembro
Encontro aconteceu na manhã desta terça-feira
Política
Após reunião, Coronel David avalia fortalecimento da sigla e defende reorganização interna
Roberto Razuk
Política
Defesa de Roberto Razuk diz não ter acesso aos autos e pede prisão domiciliar
Câmara antecipa R$ 9 milhões para garantir serviços de tapa-buracos na Capital
Política
Câmara antecipa R$ 9 milhões para garantir serviços de tapa-buracos na Capital
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
STF declara conclusão do processo sobre golpe e Bolsonaro pode ir para cadeia a qualquer momento

Mais Lidas

Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Polícia
Jovem de 20 anos é encontrada sem vida em Jaraguari
Thiago (à esquerda) e Willian (à direita) são acusados de matar Wesner (ao centro) -
Justiça
Condenados por matar adolescente têm 15 dias para pagar R$ 1,4 milhão à família
Casas populares
Cidade
Inscrições para mais de 200 apartamentos populares encerram nesta quarta na Capital
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho